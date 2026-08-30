Gần 2.000 áo đấu Công an Hà Nội được 'chốt đơn' thành công trong ngày mở bán

ANTD.VN - 1.903 áo đấu CLB Công an Hà Nội mùa giải 2026/27 đã được "chốt đơn" thành công trong ngày đầu mở bán, cho thấy sức hút từ mẫu áo mới, và trên hết là tình yêu của người hâm mộ, quyết tâm cùng CLB chung tay nâng tầm và đưa thương hiệu Công an Hà Nội ra đấu trường quốc tế.

Mùa giải 2026/27 này, CLB Công an Hà Nội mang đến sự háo hức cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi cùng lúc tranh tài tại 5 đấu trường: C1 châu Á, C1 Đông Nam Á, V-Laegue, Cúp quốc gia, Siêu cúp quốc gia.

Bên cạnh những bản hợp đồng mới để củng cố chiều sâu lực lượng, tăng cường chuyên môn, đội bóng ngành Công an còn nâng cao tính chuyên nghiệp, khẳng định vị thế đội bóng đại diện Việt Nam trên đấu trường quốc tế bằng việc hợp tác với thương hiệu thể thao hàng đầu Nhật Bản - Mizuno cho ra mắt trang phục thi đấu đẹp mắt, cùng nhiều tính năng ưu việt.

Trang phục thi đấu mùa giải 2026/27 của CLB Công an Hà Nội được người hâm mộ đánh giá cao

Mẫu áo đấu được Mizuno thiết kế dành riêng cho cầu thủ Công an Hà Nội, là sự hòa quyện giữa nghệ thuật chế tác tinh xảo của các nghệ nhân Nhật Bản, phong cách đương đại và biểu tượng thời đại - biểu tượng cho sức bền, sự kiên cường và những điều may mắn không ngừng tiếp diễn.

Sản phẩm đề cao tính ứng dụng, giúp cầu thủ đạt sự thoải mái nhất trong vận động, ngay cả khi vận động liên tục với cường độ cao, góp phần gia tăng hiệu suất thi đấu.

Đặc biệt, CLB Công an Hà Nội là đội bóng hiếm hoi của Việt Nam có thiết kế riêng biệt cho trang phục thi đấu trong nước và quốc tế. Điều này cho thấy sự chuyên nghiệp, chăm chút thương hiệu đội bóng, đặc biệt khi đại diện Việt Nam thi đấu cúp châu Á và cúp Đông Nam Á.

Trên các diễn đàn mạng thể thao, mẫu trang phục mới của Quang Hải cùng đồng đội hút sự quan tâm, sôi nổi bình luận của đông đảo người hâm mộ bóng đá. Đa số đánh giá cao thiết kế, giá thành hợp lý so với một thương hiệu lớn đến từ Nhật Bản như Mizuno.

Nhiều người cũng khoe đã mua thành công và sẵn sàng diện chiếc áo đấu này ra sân thưởng thức trận CLB Công an Hà Nội tranh Siêu cúp quốc gia với CLB Công an TP.HCM trên sân Hàng Đẫy tối 30-8.

Thông tin từ CLB Công an Hà Nội cho biết, ngay trong ngày đầu mở bán trang phục mùa 2026/27 đã có 1.903 áo đấu được "chốt đơn" thành công.

Con số ấn tượng này cho thấy sức hút từ mẫu áo mới và trên hết là tình yêu của người hâm mộ, quyết tâm cùng CLB chung tay nâng tầm và đưa thương hiệu Công an Hà Nội ra đấu trường quốc tế.