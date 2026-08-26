ĐT Việt Nam và 5 cột mốc lịch sử chờ thiết lập

ANTD.VN - ĐT Việt Nam đang đứng trước cơ hội khép lại ASEAN Cup 2026 bằng chức vô địch, đồng thời thiết lập hàng loạt cột mốc đáng nhớ, từ thành tích phòng ngự, sức mạnh hàng công đến những dấu ấn đặc biệt dành cho Đình Bắc, Xuân Son và HLV Kim Sang-sik.

Chiến thắng 2-0 trước Thái Lan ở chung kết lượt đi giúp ĐT Việt Nam chiếm lợi thế rất lớn trước trận lượt về trên sân Mỹ Đình vào 20h00 tối nay, 26-8. Nếu đăng quang, thầy trò HLV Kim Sang-sik không chỉ hoàn tất nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch mà còn có thể đi vào lịch sử với nhiều dấu mốc để đời.

1. Kỷ lục ít bàn thua nhất

Một trong những cột mốc đáng chú ý nhất nằm ở khả năng phòng ngự. Trước trận chung kết lượt về, ĐT Việt Nam mới chỉ nhận 1 bàn thua tại ASEAN Cup 2026, trong chiến thắng 3-1 trước Campuchia, khi Bento đánh bại thủ môn Lê Giang Patrik.

Nếu tiếp tục giữ sạch lưới trước Thái Lan tại Mỹ Đình, ĐT Việt Nam sẽ trở thành đội vô địch nhận ít bàn thua nhất trong một kỳ ASEAN Cup, với tiền thân là AFF Cup.

Trong trường hợp để Thái Lan ghi một bàn, đội tuyển vẫn kịp san bằng kỷ lục hiện thuộc về Singapore. Nhà vô địch AFF Cup 1998 chỉ nhận 2 bàn thua trong cả giải.

ĐT Việt Nam mới phải nhận 1 bàn thua duy nhất từ đầu giải (Ảnh: VFF)

2. Hàng công tốt nhất

Không chỉ chắc chắn ở phía sau, ĐT Việt Nam còn đang dẫn đầu về khả năng ghi bàn tại ASEAN Cup 2026.

Trước trận chung kết lượt về, các học trò của HLV Kim Sang-sik đã có 19 lần làm tung lưới đối phương. Nếu đánh bại Thái Lan để lên ngôi, ĐT Việt Nam có thể lần đầu tiên vô địch AFF Cup với tư cách đội bóng sở hữu hàng công ghi nhiều bàn nhất giải.

Đây là sự khác biệt đáng chú ý so với những lần đăng quang trước đây. Khi vô địch vào các năm 2008, 2018 và 2024, Việt Nam đều không phải đội ghi nhiều bàn nhất.

Kỷ lục về số bàn thắng trong một kỳ AFF Cup vẫn thuộc về Singapore. Năm 2004, đội bóng Đảo quốc sư tử ghi tới 23 bàn trên hành trình đăng quang. ĐT Việt Nam cần thêm ít nhất 4 bàn trong trận lượt về để vượt qua cột mốc đã tồn tại suốt 22 năm.

3. Đình Bắc và Xuân Son cùng trở thành Vua phá lưới

Một cột mốc khác có thể xuất hiện ngay sau trận chung kết nằm ở cuộc đua Vua phá lưới. Đình Bắc và Xuân Son hiện cùng có 5 bàn thắng, dẫn đầu danh sách ghi bàn. Đứng ngay phía sau là Teerasak của Thái Lan với 4 pha lập công.

Nếu không có sự thay đổi đáng kể ở trận chung kết lượt về, Đình Bắc và Xuân Son sẽ cùng chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới.

Đây sẽ là cột mốc chưa từng xuất hiện trong lịch sử khi hai tiền đạo Việt Nam cùng đứng đầu danh sách ghi bàn tại một kỳ giải. Với Xuân Son, nếu tiếp tục giành danh hiệu, tiền đạo này sẽ có lần thứ hai liên tiếp là Vua phá lưới. Hai năm trước, anh từng kết thúc ASEAN Cup với 7 bàn thắng.

4. HLV Kim Sang-sik có thể vượt qua người tiền nhiệm Park Hang-seo

Nếu ĐT Việt Nam đánh bại Thái Lan và bảo vệ thành công chức vô địch, HLV Kim Sang-sik cũng sẽ thiết lập những cột mốc đặc biệt trong lịch sử bóng đá Đông Nam Á, khi trở thành HLV đầu tiên tại khu vực giành chiến thắng trước Thái Lan trong 4 trận chung kết liên tiếp, tính cả các trận lượt đi và lượt về.

Quan trọng hơn, ông Kim sẽ trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam giúp đội tuyển quốc gia vô địch ASEAN Cup hai lần liên tiếp.

Đây sẽ là dấu ấn đặc biệt với chiến lược gia người Hàn Quốc, đồng thời là lời khẳng định cho những thành quả ông tạo ra kể từ khi dẫn dắt bóng đá Việt Nam.

Nhiều kỷ lục đang chờ ĐT Việt Nam chinh phục

5. Kỷ lục 26 trận bất bại

Chiến thắng 2-0 trên sân Thái Lan ở chung kết lượt đi giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik thiết lập chuỗi 25 trận bất bại, phá sâu kỷ lục của bóng đá Thái Lan.

Trong đó có 22 chiến thắng và 3 trận hòa. Đội tuyển ghi 65 bàn và chỉ nhận 10 bàn thua trong 25 trận trên.

Chuỗi thành tích ấn tượng của ĐT Việt Nam bắt đầu từ ngày 12-10-2024, với trận hòa 1-1 trước Ấn Độ. Kể từ đó, Quang Hải và các đồng đội không phải nhận thêm một thất bại nào.

Nếu không thua Thái Lan và lên ngôi đêm nay, kỷ lục nó sẽ tiếp tục được nâng lên thành 26 trận, phá sâu kỷ lục cũ của chính Thái Lan, với chuỗi 21 trận bất bại từ ngày 4-12-1995 đến 15-9-1996, gồm 16 chiến thắng và 5 trận hòa.