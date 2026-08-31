ANTD.VN - Real Madrid tiếp tục khởi đầu hoàn hảo tại La Liga 2026/27 khi đánh bại Malaga 4-0 trên sân Bernabeu, đêm 30-8. Jude Bellingham ghi bàn và để lại dấu ấn đậm nét giúp đội bóng của HLV Jose Mourinho giành trọn 9 điểm sau 3 vòng đấu, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng.

Với lợi thế sân nhà, Real Madrid nhanh chóng đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Malaga chủ động phòng ngự với số đông nhưng không thể duy trì sức ép quá lâu trước sức tấn công của Real. Sau nhiều tình huống hãm thành, đội chủ nhà cuối cùng cũng tìm được bàn khai thông thế bế tắc.

Thắng liền 3 trận, Real của HLV Mourinho lên top 1 La Liga (Ảnh: AS)

Phút 19, Jude Bellingham có pha xử lý đầy tự tin trước khi tung cú sút hiểm hóc vào góc thấp, khiến Herrero không thể cản phá. Real Madrid vượt lên dẫn 1-0.

Bàn thua khiến Malaga càng gặp khó khăn trong việc chống đỡ những đợt lên bóng liên tiếp của đội chủ nhà. Chỉ 7 phút sau, cách biệt được nhân đôi theo cách khá bất ngờ. Alfonso Herrero có pha xử lý không chính xác và vô tình đưa bóng về lưới nhà, giúp Real Madrid có bàn thứ hai.

Malaga chưa kịp ổn định lại đội hình thì tiếp tục phải nhận thêm đòn đau. Phút 30, Trent Alexander-Arnold tung đường chuyền thuận lợi vào vòng cấm. Mbappe xuất hiện đúng lúc và dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, nâng tỉ số lên 3-0.

Sau giờ nghỉ, đội bóng Hoàng gia không cần quá vội vàng nhưng vẫn duy trì quyền kiểm soát trận đấu. Đến thời gian bù giờ, Real Madrid hoàn tất chiến thắng 4-0.

Phút 90+1, Vinicius Junior thực hiện đường chuyền thuận lợi để Arda Guler băng vào đánh đầu cận thành, khép lại một trận đấu hoàn hảo của đội chủ sân Bernabeu.

Chung cuộc, Real Madrid đánh bại Malaga 4-0 và tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng tại La Liga 2026/27. Sau 3 trận toàn thắng, thầy trò HLV Jose Mourinho có 9 điểm tuyệt đối và vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng.