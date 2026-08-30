Tân binh Emiliano Martinez thủng lưới 3 bàn ngay trận ra mắt Chelsea

ANTD.VN - Emiliano Martinez có màn ra mắt Chelsea đầy cảm xúc nhưng cũng không ít thử thách, khi thủ môn người Argentina phải vào lưới nhặt bóng 3 lần trong chiến thắng 4-3 của đội chủ sân Stamford Bridge trước Brighton, ở vòng 2 Premier League 2026/27 tối 30-8.

Chỉ ít giờ sau khi Chelsea chính thức công bố bản hợp đồng trị giá khoảng 7,5 triệu bảng từ Aston Villa, thủ môn Emiliano Martinez đã được HLV Xabi Alonso trao ngay suất bắt chính trước Brighton. Thủ môn 33 tuổi được kỳ vọng giải quyết vấn đề trong khung gỗ sau những màn trình diễn thiếu ổn định của Robert Sanchez.

Thủ môn Emiliano Martinez thủng lưới 3 bàn ngay trận ra mắt Chelsea (Ảnh: John Walton/PA)

Tuy nhiên, đây là màn ra mắt không hề dễ dàng với Martinez. Chelsea khởi đầu tưng bừng và nhanh chóng dẫn 3-0 nhờ các bàn thắng của Romeo Lavia, Pedro Neto và Joao Pedro. Dù vậy, Brighton không buông xuôi và liên tục gây sức ép lên khung thành đội chủ nhà.

Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý nhất của Martinez đến ở phút 63. Diego Gomez dứt điểm về góc gần nhưng thủ môn người Argentina đã kịp thời đổ người cản phá. Chỉ ít phút sau, Brighton vẫn tìm được bàn rút ngắn cách biệt khi cú căng ngang của Pascal Gross chạm chân Joao Pedro đổi hướng, khiến Martinez không có cơ hội cứu thua.

Brighton tiếp tục tận dụng những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự của Chelsea và đưa trận đấu trở lại thế giằng co. Có thời điểm đội khách khiến Stamford Bridge thực sự lo lắng khi tỉ số được rút ngắn xuống 3-2 sau pha phản lưới của Joao Pedro.

Chelsea sau đó tìm lại sự bình tĩnh. Cole Palmer ghi bàn thứ tư cho đội chủ nhà phút 74, giúp thầy trò Alonso tạo khoảng cách an toàn hơn trước khi Brighton tiếp tục ghi thêm bàn ở phút 90+6.

Chung cuộc, Chelsea thắng nghẹt thở 4-3 và duy trì thành tích toàn thắng sau hai vòng Premier League. Với Emiliano Martinez, thủ môn người Argentina đã phải nhận 3 bàn thua trong trận đầu tiên khoác áo mới, một khởi đầu không thể nói là lạc quan dù The Blues vẫn giành trọn 3 điểm.