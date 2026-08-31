Messi giã từ đội tuyển Argentina

ANTD.VN - Lionel Messi quyết định chia tay đội tuyển Argentina ở tuổi 39, khép lại hành trình quốc tế kéo dài hơn hai thập kỷ với hàng loạt danh hiệu lớn, trong đó có chức vô địch World Cup 2022.

Quyết định của Messi thực tế không gây quá nhiều bất ngờ. Sau khi cùng Argentina tiến vào chung kết World Cup 2026, siêu sao 39 tuổi đã dành nhiều thời gian để suy nghĩ về tương lai trước khi chính thức thông báo chia tay đội tuyển.

World Cup 2026 tại Bắc Mỹ được xem là giải đấu cuối cùng của Messi trong màu áo La Albiceleste. Anh tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc khi ghi 8 bàn và có 4 kiến tạo, góp phần đưa Argentina vào trận chung kết. Tuy nhiên, Argentina thua Tây Ban Nha 0-1 ở trận đấu cuối cùng, qua đó chỉ giành ngôi á quân.

Messi chính thức giã từ đội tuyển Argentina (Ảnh: Getty Images)

Messi lần đầu khoác áo đội tuyển Argentina ngày 17-8-2005, trong trận giao hữu với Hungary. Khi ấy, anh mới 18 tuổi và được tung vào sân ở phút 63 thay Lisandro Lopez.

Chỉ 47 giây sau, Messi nhận thẻ đỏ trực tiếp vì trọng tài cho rằng anh đã dùng khuỷu tay đánh nguội hậu vệ Vilmos Vanczak.

Đó là khởi đầu đầy trắc trở cho một hành trình mà sau này trở thành một trong những câu chuyện đáng nhớ nhất của bóng đá Argentina.

Messi từng trải qua không ít thất vọng cùng đội tuyển. Đỉnh điểm là tháng 6-2016, sau khi Argentina thua Chile ở loạt luân lưu trong trận chung kết Copa America. Messi khi đó tuyên bố chia tay đội tuyển, trong bối cảnh anh phải chịu sức ép rất lớn.

Nhưng quyết định ấy không kéo dài. Messi trở lại và đến năm 2021, anh cuối cùng cũng có danh hiệu lớn đầu tiên cùng Argentina khi Albiceleste đánh bại Brazil để vô địch Copa America.

Chiếc cúp tại Brazil như tháo bỏ một gánh nặng từng đeo bám Messi suốt nhiều năm. Từ thời điểm đó, sự nghiệp quốc tế của anh bước sang một chương hoàn toàn khác.

Năm 2022, Messi cùng Argentina giành Finallissima, trước khi chạm tới đỉnh cao tại World Cup ở Qatar, sau khi cùng Argentina vượt qua Pháp trong trận chung kết để bước lên đỉnh thế giới.

Hai năm sau, Messi tiếp tục cùng Argentina bảo vệ thành công chức vô địch Copa America.

Đến World Cup 2026, Argentina tiến vào trận chung kết một lần nữa, nhưng không thể hoàn tất cú đúp danh hiệu thế giới khi thất bại trước Tây Ban Nha.

Theo thống kê, Messi kết thúc sự nghiệp quốc tế với 207 lần ra sân, 125 bàn thắng và 68 kiến tạo.

Trong tuyên bố đăng trên Instagram cá nhân, Messi xác nhận quyết định chia tay đội tuyển sau một thời gian dài suy nghĩ. Anh thừa nhận đây là lựa chọn đau đớn, nhưng tin rằng thời điểm ấy đã đến.

Anh viết rằng mình đã "cạn kiệt mọi thứ" và không còn gì để cống hiến thêm, đồng thời cho rằng thế hệ cầu thủ trẻ hiện tại xứng đáng có cơ hội tiếp quản đội tuyển.

Điều đáng chú ý, Messi cho biết bản tuyên bố chia tay thực tế đã được anh viết từ ngày 21-7, chỉ hai ngày sau trận chung kết World Cup 2026. Tuy nhiên, anh đến thời điểm hiện tại mới công khai quyết định.

Và nếu quyết định chia tay đội tuyển đã được đưa ra, ngày Messi nói lời giã từ bóng đá đỉnh cao có lẽ cũng không còn quá xa.