ANTD.VN - Tối 29-8, tại Nhà thi đấu Trung tâm Thể thao I, tỉnh Ninh Bình, Giải bóng bàn Các cây vợt xuất sắc Trẻ, thiếu niên, nhi đồng quốc gia năm 2026 chính thức khai mạc, quy tụ khoảng 300 vận động viên trẻ đến từ 24 đoàn trên cả nước.

Lễ khai mạc diễn ra trong không khí sôi nổi, đánh dấu thời điểm giải đấu dành cho những tài năng bóng bàn trẻ chính thức bước vào cuộc tranh tài.

Giải năm nay diễn ra từ ngày 29-8 đến 3-9 tại Nhà thi đấu Trung tâm Thể thao I, tỉnh Ninh Bình. Tham dự giải có 24 đoàn đến từ các tỉnh, thành, ngành, Liên đoàn và CLB thành viên, với lực lượng khoảng 300 vận động viên cùng 50 huấn luyện viên.

Gần 300 tay vợt trẻ hội tụ tại Ninh Bình tranh tài giải bóng bàn quốc gia

Đây là một trong những giải đấu quan trọng trong hệ thống thi đấu dành cho bóng bàn trẻ Việt Nam, quy tụ những tay vợt nổi bật ở các nhóm tuổi trẻ, thiếu niên và nhi đồng được tuyển chọn từ nhiều địa phương, đơn vị và CLB trên cả nước.

Không chỉ là cuộc cạnh tranh về thành tích, giải đấu còn tạo điều kiện để các tay vợt trẻ được thi đấu và cọ xát trong môi trường có tính chuyên môn cao.

Đối với những vận động viên đang trong quá trình phát triển, mỗi trận đấu là cơ hội để kiểm nghiệm kỹ thuật, chiến thuật và bản lĩnh thi đấu. Qua đó, các em có thêm kinh nghiệm thực tế, từng bước hoàn thiện chuyên môn và hướng tới những mục tiêu cao hơn trong hành trình theo đuổi bóng bàn chuyên nghiệp.

Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên, các trận đấu đã diễn ra sôi nổi với nhiều pha bóng hấp dẫn và những màn tranh tài quyết liệt. Sự tiến bộ của các tay vợt trẻ được thể hiện qua chất lượng chuyên môn và tinh thần thi đấu trên bàn.

Việc Ninh Bình đăng cai giải năm nay đồng thời tạo thêm điều kiện để các vận động viên được thi đấu trong môi trường chuyên nghiệp, góp phần đưa bóng bàn trẻ đến gần hơn với người hâm mộ.