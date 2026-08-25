Đình Bắc nói về cuộc đua Vua phá lưới với Xuân Son

ANTD.VN - Tiền đạo đang khoác áo CLB Công an Hà Nội cho rằng bản thân anh cũng như đàn anh Xuân Son đều đặt mục tiêu của tập thể - vô địch ASEAN Cup 2026, cao hơn danh hiệu cá nhân.

Lần đầu tiên trong lịch sử tham dự giải vô địch Đông Nam Á, hai tuyển thủ Việt Nam góp mặt trong cuộc đua song mã danh hiệu Vua phá lưới, khi Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Xuân Son đang cùng dẫn đầu với 5 pha lập công.

Vua phá lưới ASEAN Cup là danh hiệu cao quý mà mọi tiền đạo tham dự giải đều hướng tới, tuy nhiên, Đình Bắc cho rằng thành tích của tập thể là ưu tiên số 1.

"Tôi nghĩ là cả tôi với Xuân Son lúc này đều không đặt nặng mục tiêu phải ghi bàn thắng cho cá nhân mình. Nếu ngày mai toàn đội có kết quả tốt, giành chức vô địch thì đó là thành tích, là danh hiệu cao quý nhất cho mọi thành viên đội tuyển. Tôi nghĩ là cả tôi và Xuân Son ngày mai vào sân sẽ chỉ tập trung làm sao giúp đội có được chiến thắng, có được màn trình diễn tốt nhất", Đình Bắc chia sẻ.

Đình Bắc phát biểu tại họp báo trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 (Ảnh: Thuần Thư)

Tiền đạo sinh 2004 cho biết bản thân anh không đặt nặng việc mình phải ghi bàn mà chỉ tâm niệm rằng nếu được trao cơ hội ra sân, sẽ thi đấu hết sức, cống hiến hết mình cho mục tiêu chung của đội tuyển.

Đình Bắc đồng thời bác bỏ những lo ngại về việc các tuyển thủ Việt Nam bước vào trận lượt về với tâm lý chủ quan sau chiến thắng 2-0 trước Thái Lan tại lượt đi.

"Chúng tôi không coi mình là đội có lợi thế khi bước vào trận lượt về, mà mặc định trận đấu giữa hai đội vẫn đang hòa 0-0. Toàn đội sẽ nhập cuộc với quyết tâm lẫn sự tập trung cao nhất", tiền đạo quê Nghệ An nhấn mạnh trước trận chung kết lượt về lúc 20h ngày 26-8 trên sân Mỹ Đình.