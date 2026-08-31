ANTD.VN - U20 Việt Nam chỉ có thể đứng vững trong hiệp một trước khi liên tiếp nhận 3 bàn thua đầu hiệp hai, qua đó thất bại 0-3 trước U20 CHDCND Triều Tiên ở trận ra quân bảng C vòng loại U20 châu Á 2027 trên sân Việt Trì, tối 31-8.

Đội chủ nhà nhập cuộc tương đối chủ động và không để CHDCND Triều Tiên dễ dàng áp đặt thế trận. Trong suốt hiệp một, U20 Việt Nam duy trì được sự tập trung cần thiết để bảo toàn mành lưới. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi quá nhanh sau giờ nghỉ.

Chỉ 15 giây sau khi hiệp hai bắt đầu, các cầu thủ Triều Tiên đã phá vỡ thế cân bằng. Đội khách tung đường chuyền bổng ra phía sau hàng phòng ngự Việt Nam. Kim Yu-jin thoát xuống phá bẫy việt vị, sử dụng sức mạnh để cài đè Lê Huy Việt Anh rồi thực hiện cú vô-lê chân phải. Bóng đập đất và đi vào góc trái khung thành, mở tỉ số cho Triều Tiên.

U20 Việt Nam thua đậm trận ra quân vòng loại U20 châu Á 2027 (Ảnh: VFF)

Bàn thua quá sớm khiến U20 Việt Nam đánh mất sự chắc chắn vốn được duy trì trong hiệp một. Chỉ 5 phút sau, đội chủ nhà tiếp tục mắc sai lầm.

Hoa Xuân Tín phá bóng không tốt, trước khi đội trưởng Nguyễn Quốc Khánh khống chế lỗi ở khu vực biên phải. Pak Kwang-song lập tức tận dụng cơ hội để đoạt bóng, bình tĩnh xử lý giữa vòng vây của các cầu thủ áo đỏ rồi thực hiện cú cứa lòng chân phải về góc xa.

Xuân Tín một lần nữa phải trổ tài cản phá, nhưng lần này thủ môn Việt Nam không thể làm gì trước pha đá bồi của Ri Hyok-gwang vào lưới trống. 2-0 cho đội khách.

U20 Việt Nam chưa kịp ổn định lại đội hình thì Triều Tiên tiếp tục tung đòn quyết định. Phút 57, một pha phối hợp bất thành bên cánh trái khiến đội chủ nhà để mất bóng. Triều Tiên tổ chức phản công nhanh. Kim Yu-jin bỏ bóng rồi tăng tốc đua với Đinh Quang Kiệt vào vòng cấm, ngoặt bóng đánh lừa trước khi tung cú sút căng bằng chân trái nâng cách biệt lên 3-0. Đây cũng là tỉ số chung cuộc.

Với U20 Việt Nam, trận đấu cho thấy khả năng phòng ngự và duy trì sự tập trung sẽ là vấn đề cần được cải thiện nhanh chóng. Đặc biệt, khoảng thời gian đầu hiệp hai đã trở thành bước ngoặt khiến những nỗ lực của đội chủ nhà trong 45 phút đầu tiên gần như bị xóa sạch.

Hai trận tiếp theo, U20 Việt Nam sẽ gặp U20 Palestine vào ngày 3-9 và U20 Iran ngày 6-9.