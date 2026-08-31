Old Trafford bùng nổ với hat-trick của Bruno Fernandes, MU thắng trận đầu mùa

ANTD.VN - Bruno Fernandes tiếp tục chứng minh vai trò thủ lĩnh khi ghi 3 bàn và kiến tạo thêm một bàn, giúp Man United ngược dòng đánh bại Ipswich Town 5-2 tại Old Trafford ở vòng 2 Premier League 2026/27. Chiến thắng giúp thầy trò Michael Carrick giải tỏa áp lực sau thất bại trước Hull ở trận mở màn.

Man Utd bước vào cuộc tiếp đón Ipswich trong tâm thế không được phép mắc thêm sai lầm. Thất bại trước Hull vòng mở màn khiến đội chủ sân Old Trafford chịu nhiều sức ép, trong khi Ipswich cũng nhập cuộc đầy tự tin sau khi trở lại Premier League.

Bruno Fernandes là nguồn cảm hứng lớn nhất của MU (Ảnh: Getty Images)

Đội khách thậm chí là những người tạo ra nhiều khó khăn hơn trong khoảng thời gian đầu trận. Ipswich liên tục tìm cách khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ Man Utd và đến phút 29 đã có bàn mở tỉ số của Leif Davis.

Bruno đã có 2 hat-trick ở Premier League (Ảnh: Getty Images)

Bị dẫn trước trên sân nhà, Man Utd lập tức đẩy cao đội hình. Một lần nữa, Bruno Fernandes là người xuất hiện đúng lúc. Phút 40, Matheus Cunha tận dụng tình huống Marcelino Nunez để mất bóng rồi chuyền xuyên tuyến cho Bruno. Đội trưởng Man Utd khống chế bóng trước khi tung cú sút căng bằng chân trái về góc hẹp, đánh bại thủ môn Kjell Scherpen và đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Sang hiệp 2, Man Utd trình diễn với diện mạo hoàn toàn khác. Phút 56, Harry Maguire cướp bóng rồi dẫn lên phía trước trước khi tung cú sút từ bên phải vòng cấm. Bóng đi chệch mục tiêu nhưng chạm chân Jacob Greaves, đổi hướng và bay vào lưới. Ban đầu bàn thắng được tính cho Maguire, nhưng sau đó được xác định là pha phản lưới nhà của Greaves.

Tình huống này gây tranh luận khi bóng trước đó đã chạm tay Maguire. Tuy nhiên, sau khi VAR kiểm tra, trọng tài Craig Pawson vẫn công nhận bàn thắng và 2-1 cho MU.

Phút 59, trung vệ Ipswich phạm lỗi với Matheus Cunha trong vòng cấm sau pha đột phá của Kobbie Mainoo và MU được hưởng 11m. Từ chấm đá phạt, Bruno Fernandes không mắc sai lầm, nâng cách biệt lên 3-1.

Và cũng chỉ 7 phút sau đó, tiền vệ người Bồ Đào Nha hoàn tất cú hat-trick nhờ pha tận dụng thời cơ chớp nhoáng trong vòng cấm, nâng tỉ số lên 4-1. Đây là hat-trick thứ hai của Bruno tại Premier League. Đáng chú ý, cả hai lần anh lập hat-trick đều diễn ra trong trận sân nhà đầu tiên của Man Utd ở mùa giải. Lần trước, Bruno từng ghi 3 bàn trong chiến thắng 5-1 trước Leeds ở mùa 2021/22.

MU tạm quên thất bại trước Hull City (Ảnh: Getty Images)

Không dừng lại ở đó, Bruno Fernandes tiếp tục đóng vai trò kiến tạo ở phút 82, khi chuyền cho Mbeumo tâng bóng giúp MU dẫn 5-1. Ipswich chỉ có thêm bàn thắng ở phút 90+1. Lisandro Martinez xử lý thiếu an toàn gần cột cờ góc, tạo điều kiện để Julio Enciso cướp bóng rồi chuyền ngang cho Chuba Akpom dứt điểm gỡ 2-5.

Chung cuộc, Man Utd đánh bại Ipswich 5-2 trong một trận đấu mà Bruno Fernandes gần như đóng vai trò quyết định. Anh ghi 3 bàn, kiến tạo một bàn khác và một lần nữa trở thành nguồn cảm hứng lớn nhất của đội bóng tại Old Trafford.