ĐT Việt Nam vs Thái Lan: Sự thận trọng là chìa khóa vô địch

ANTD.VN - Lợi thế 2 bàn tạo ra ở trận lượt đi đưa tuyển Việt Nam đến rất gần mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup. Tuy nhiên, trước 90 phút quyết định tại Mỹ Đình lúc 20h00 tối nay (26-8), thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn cần giữ sự tỉnh táo và tập trung cao nhất khi Thái Lan ở thế không còn gì để mất.

Chiến thắng 2-0 ngay trên sân của Thái Lan đưa thầy trò HLV Kim Sang-sik vào thế vô cùng thuận lợi trước trận chung kết lượt về tại Mỹ Đình. Với cách biệt hai bàn, tuyển Việt Nam chỉ cần duy trì sự chắc chắn và tránh những sai lầm không đáng có là có thể hoàn tất mục tiêu.

Tuy nhiên, cần phải nhớ rằng đây là thời điểm Thái Lan không còn gì để mất. Đội bóng của HLV Anthony Hudson sẽ chơi tất tay, chủ động tấn công, đẩy cao đội hình và tìm kiếm bàn thắng càng sớm càng tốt. Đó cũng chính là điều tuyển Việt Nam cần đặc biệt lưu ý.

ĐT Việt Nam không được phép chủ quan trước Thái Lan (Ảnh: VFF)

Thái Lan không còn gì để mất

Thái Lan có thể không sở hữu lực lượng mạnh nhất tại giải đấu năm nay, nhưng đội hình trẻ của họ vẫn lầm lũi tiến vào chung kết và gây ra khó khăn nhất định với ĐT Việt Nam. Ở lượt đi, nếu tận dụng tốt hơn những cơ hội tạo ra trong hiệp 2 hoặc không gặp phải một Lê Giang Patrick thi đấu xuất sắc trong khung thành tuyển Việt Nam, cục diện hoàn toàn có thể khác.

Điều đó cho thấy khoảng cách 2 bàn chưa phải lý do để tuyển Việt Nam có thể an tâm cầm cúp.

Trên sân Mỹ Đình, Thái Lan chắc chắn sẽ chơi với tâm thế khác. Họ không cần tính toán quá nhiều bởi một bàn thắng có thể tạo ra bước ngoặt về tâm lý, trong khi nếu ghi được bàn thứ hai, sức ép sẽ lập tức chuyển sang phía chủ nhà.

Một trận chung kết, đặc biệt là trận đấu quyết định chức vô địch, luôn tiềm ẩn những diễn biến khó lường. Vì thế, nhiệm vụ của tuyển Việt Nam không đơn thuần là bảo vệ cách biệt 2-0. Điều quan trọng hơn là phải kiểm soát được trận đấu, duy trì sự tập trung và không để Thái Lan tạo ra cảm giác rằng họ có thể trở lại.

ĐT Việt Nam cần duy trì sự tập trung tối đa

Chưa vô địch khi chưa hết 90 phút

Tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn để lần thứ hai liên tiếp đăng quang ASEAN Cup. Chiến thắng 2-0 ở lượt đi giúp cánh cửa vô địch rộng mở, nhưng chiếc cúp chỉ thực sự thuộc về thầy trò HLV Kim Sang-sik khi tỉ số thuận lợi được giữ cho đến khi tiếng còi mãn cuộc lượt về vang lên.

Vì vậy, điều tuyển Việt Nam cần nhất lúc này không phải là sự hưng phấn, mà là sự tỉnh táo. Giữ đôi chân trên mặt đất, tôn trọng đối thủ, chơi đúng khả năng và kiểm soát tốt từng thời điểm của trận đấu sẽ là cách tốt nhất để bảo vệ thành quả ở lượt đi.

Lợi thế 2-0 là rất lớn, nhưng chưa phải danh hiệu. Và với một trận chung kết như thế này, sự thận trọng mới chính là chìa khóa mở ra chức vô địch.