Cầu thủ Thái Lan lộ vẻ căng thẳng trên sân Mỹ Đình

ANTD.VN - Trái với những tuyên bố đầy tự tin trước trận đấu, HLV Anthony Hudson cùng các cầu thủ Thái Lan tỏ ra khá đăm chiêu trong buổi tập duy nhất trên sân Mỹ Đình, chuẩn bị cho chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 20h00 tối mai, 26-8.

Chiều 25-8, tuyển Thái Lan có buổi tập làm quen sân Mỹ Đình trước cuộc tái đấu tuyển Việt Nam. Đây cũng là buổi tập duy nhất của đội khách tại Hà Nội trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026.

Thái Lan bước vào trận đấu với nhiệm vụ không hề dễ dàng khi đã nhận thất bại 0-2 trên sân nhà ở lượt đi. Khoảng cách hai bàn buộc đội bóng xứ Chùa vàng phải chơi tấn công và tìm cách ghi bàn nếu muốn lật ngược thế cờ.

Cầu thủ Thái Lan lộ vẻ căng thẳng trong buổi tập trên sân Mỹ Đình chiều 25-8 (Ảnh: Changsuek)

HLV Anthony Hudson mang 25 cầu thủ sang Việt Nam. Trong buổi họp báo trước trận, nhà cầm quân người Anh thể hiện sự tự tin khi khẳng định ông cùng các học trò đã có phương án để đánh bại tuyển Việt Nam và hướng tới chức vô địch.

Tuy nhiên, không khí trên sân tập Mỹ Đình lại cho thấy một hình ảnh khác. Buổi tập của tuyển Thái Lan được tổ chức trong điều kiện gần như kín hoàn toàn. Giới truyền thông chỉ được phép tác nghiệp trong khoảng 15 phút đầu tiên trước khi đội bóng xứ Chùa vàng bước vào phần tập chiến thuật.

HLV Anthony Hudson trao đổi với các học trò (Ảnh: Changsuek)

Trong khoảng thời gian ngắn được quan sát, HLV Anthony Hudson tỏ ra khá trầm ngâm. Nhà cầm quân người Anh liên tục theo dõi các học trò, trong bối cảnh Thái Lan phải giải bài toán rất khó sau trận thua 0-2 ở lượt đi.

Cũng không có nhiều tiếng cười nói từ các cầu thủ. Đa phần tỏ ra căng thẳng và đăm chiêu. Rõ ràng sức ép thua trắng hai bàn trên sân nhà là không hề nhỏ với Thái Lan.

Đội khách hiện không có nhiều lựa chọn. Họ hiểu rằng cần chủ động đẩy cao đội hình, gia tăng sức ép và tìm kiếm bàn thắng. Nhưng càng phải chơi tấn công, họ càng phải đối mặt với nguy cơ để lộ khoảng trống, trước một tuyển Việt Nam đang có lợi thế rất lớn và cũng có nhiều ngôi sao được đánh giá cao hơn.

Một số hình ảnh buổi tập chiều 25-8 của ĐT Thái Lan, theo Changsuek: