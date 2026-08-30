CLB Công an Hà Nội lần thứ hai liên tiếp đoạt Siêu cúp Quốc gia

ANTD.VN - Với chiến thắng 5-0 trước CLB Công an TP HCM, CLB Công an Hà Nội giành Siêu cúp Quốc gia 2026 và trở thành CLB thứ 5 trong lịch sử bảo vệ thành công danh hiệu này.

Tới dự khán và theo dõi trận tranh Siêu cúp Quốc gia giữa CLB Công an Hà Nội và CLB Công an TP HCM có đồng chí Vũ Đại Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội; Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hồ Chí Minh cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội, CATP Hà Nội, CATP Hồ Chí Minh và hơn 2 vạn cổ động viên của hai đội bóng ngành Công an.

Đồng chí Vũ Đại Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội dự khán trận đấu

Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội (bên phải) cùng Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hồ Chí Minh dự khán trận đấu

Đúng với tính chất trận đấu mở màn mùa giải mới, hai đội đã cống hiến một trận đấu đẹp mắt và giàu bàn thắng. Rất nhiều tình huống hấp dẫn được cầu thủ hai đội tạo ra. Ở đó, CLB Công an Hà Nội là những người tận dụng tốt hơn và giành chiến thắng với tỉ số 5-0.

Hai đội cống hiến một trận đấu đẹp mắt cho khán giả

Trong đó, tiền đạo Alan Grafite ghi một cú đúp, các cầu thủ Brayan Perea, Đình Bắc và Frans Putros, mỗi người đóng góp một pha lập công, mang về chiến thắng tưng bừng cho CLB Công an Hà Nội.

CLB Công an Hà Nội tấn công hiệu quả và giành chiến thắng 5-0

Sau khi trở thành Cầu thủ hay nhất ASEAN Cup 2026, Đình Bắc cũng ghi bàn ở trận này

CLB Công an Hà Nội bảo vệ thành công danh hiệu Siêu cúp Quốc gia

CLB Công an Hà Nội trở thành đội bóng thứ 5 trong lịch sử bảo vệ thành công danh hiệu Siêu cúp Quốc gia

CLB Công an Hà Nội trở thành đội bóng thứ 5 trong lịch sử bảo vệ thành công danh hiệu Siêu cúp Quốc gia

Với chiến thắng ấn tượng này, CLB Công an Hà Nội đã có lần thứ hai liên tiếp đăng quang Siêu cúp Quốc gia, trở thành CLB thứ 5 trong lịch sử bảo vệ thành công danh hiệu này, sau SLNA, HAGL, Bình Dương và Hà Nội.