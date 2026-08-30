Tuyển Việt Nam vắng cựu đội trưởng ở hai giải quan trọng

ANTD.VN - Đội trưởng tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024 Đỗ Duy Mạnh dự kiến mất tối thiểu 6 tháng hồi phục sau phẫu thuật, chắc chắn vắng mặt FIFA ASEAN Cup 2026 và Asian Cup 2027.

Đỗ Duy Mạnh gặp chấn thương sụn chêm đầu gối từ cuối mùa trước. Lần gần nhất anh ra sân thi đấu là trận Hà Nội gặp Ninh Bình ngày 24-4. Từ đó đến nay, trung vệ sinh 1996 tập trung điều trị.

Theo tìm hiểu, CLB chủ quản Hà Nội FC có kế hoạch đưa Duy Mạnh sang Mỹ phẫu thuật, nhằm chữa dứt điểm chấn thương trên.

Đội trưởng Duy Mạnh khi cùng tuyển Việt Nam nâng cao cúp vô địch ASEAN Cup 2024

Với chấn thương này, dự kiến sau phẫu thuật Duy Mạnh sẽ phải nghỉ từ 6 tháng đến 1 năm để hồi phục. Đây cũng là lý do Hà Nội FC không điền tên Duy Mạnh vào danh sách đăng ký lượt đi V-League 2026/27.

Bên cạnh đó, Duy Mạnh chắc chắn không thể góp sức cùng tuyển Việt Nam thi đấu hai giải quan trọng sắp tới là FIFA ASEAN Cup 2026 (tháng 9, 10) và Asian Cup 2027 (tháng 1, 2-2027).

Đỗ Duy Mạnh lên tuyển từ năm 2015, rực sáng với chiến tích á quân U23 châu Á 2018 rồi vô địch AFF Cup 2018, hạng tư ASIAD 2018, tứ kết Asian Cup 2019, cùng tuyển Việt Nam lọt vòng loại thứ ba World Cup 2022...

Tại ASEAN Cup 2024, Duy Mạnh được tín nhiệm đeo băng đội trưởng, thể hiện vai trò bản lĩnh, cùng tuyển Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần đầu tiên dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Tới ASEAN Cup 2026, do chấn thương nên Duy Mạnh không thể lên tuyển.