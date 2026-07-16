HLV Kim Sang-sik tích cực thử nghiệm tân binh nhập tịch Nguyễn Tài Lộc

ANTD.VN - Theo tiết lộ của đội phó Hoàng Đức, HLV Kim Sang-sik liên tục thử nghiệm cầu thủ gốc Brazil nhập tịch Nguyễn Tài Lộc hòng tìm ra vị trí thích hợp nhất trong đội hình tuyển Việt Nam đá ASEAN Cup 2026.

Trở về từ chuyến tập huấn Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam tiếp tục rèn quân tại Hà Nội chuẩn bị cho trận ra quân ASEAN Cup 2026 gặp Timor Leste ngày 24-7 tới.

Đây là lần đầu tiên đội tuyển sở hữu cùng lúc 3 cầu thủ nhập tịch trên hàng công gồm Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc, trong đó tân binh Tài Lộc hút sự quan tâm và nhận được kỳ vọng lớn hơn cả.

HLV Kim Sang-sik tích cực thử nghiệm hòng tìm ra vị trí thích hợp nhất cho tân binh Nguyễn Tài Lộc trong đội hình tuyển Việt Nam thi đấu ASEAN Cup sắp tới

Theo đánh giá của đội phó Nguyễn Hoàng Đức, Tài Lộc sở hữu nhiều phẩm chất hữu ích cho đội tuyển.

"Tài Lộc có rất nhiều điểm mạnh, đặc biệt là tốc độ và khả năng đá phạt. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ đóng góp nhiều bàn thắng cũng như những đường kiến tạo cho đội tuyển trong thời gian tới", Hoàng Đức nói.

Cũng theo tiết lộ của người đội phó, trong ba trận đấu tập vừa qua ở Hàn Quốc, Tài Lộc - người vốn quen thuộc với vị trí tiền vệ tấn công và tiền đạo tại V-League - đã được HLV Kim Sang-sik thử nghiệm xếp đá tiền vệ trụ trong hai trận đầu, và đá các vị trí khác ở trận cuối.

"Tôi thấy việc đa năng như vậy là điều tốt với Tài Lộc. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau để bù đắp những thiếu sót", Hoàng Đức nói thêm.

Trước Tài Lộc, một cầu thủ nhập tịch khác là Hoàng Hên cũng được ông Kim thử nghiệm và tìm ra vị trí phù hợp là tiền đạo cánh phải, hỗ trợ đắc lực cho trung phong Xuân Son.

Ngày 18-7 tới, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ đá giao hữu quốc tế với Myanmar trên sân Thái Nguyên. Đây là màn tổng duyệt cuối cho các phương án chiến thuật, trước khi đội tuyển Việt Nam chính thức bước vào chiến dịch bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup.