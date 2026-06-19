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Những hình ảnh ấn tượng khi Công an Thủ đô thi tài bơi ứng dụng năm 2026

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Phú Khánh

ANTD.VN - Giải bơi ứng dụng năm 2026 của Công an Thủ đô không thuần túy là một ngày hội thể thao phong trào. Dưới áp lực của những mét nước dồn dập, 469 kình ngư áo xanh đại diện cho 92 đơn vị đã biến lòng bể sâu thành một thao trường sát hạch bản lĩnh thực chiến khốc liệt. Từng cú rướn người sải tay, từng kỹ thuật kẹp nộm cứu nạn nghẹt thở đã chứng minh năng lực tác chiến cơ động, tinh nhuệ của lực lượng Công an Thủ đô trước mọi thử thách thiên tai, bão lũ.

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Kình ngư đến từ lực lượng Công an Thủ đô tung người dũng mãnh rời bục nhảy. Khối cơ bắp dồn lực đẩy cơ thể lao vút về phía trước, chiếm lĩnh lợi thế rẽ nước ở những mét đầu tiên.
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Một nữ chiến sĩ thực hiện cú lao mình chuẩn xác dưới sự giám sát chặt chẽ của các trọng tài bấm giờ. Sức trẻ hay độ tuổi không còn là khoảng cách khi các vận động viên đều bước vào đường đua với quyết tâm cao nhất.
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Góc máy độc đáo từ đáy bể sâu ghi lại khoảnh khắc các kình ngư xé toạc làn nước xanh. Sự tĩnh lặng dưới lòng bể hoàn toàn đối lập với những guồng chân đập nước dồn dập, tạo ra những vệt bọt khí kéo dài như những mũi tên lao đi.
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Nam cán bộ Công an Thủ đô cùng sải tay cơ bắp dũng mãnh để nhấc bổng cơ thể lên khỏi mặt nước xáo động. Kỹ thuật này là nền tảng quan trọng giúp chiến sĩ duy trì vận tốc khi phải di chuyển trong dòng nước chảy xiết thực tế.
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Ánh mắt tập trung cao độ hướng về phía trước của một vận động viên nội dung bơi ếch. Lớp kính bơi nhòe nước nhưng không làm giảm đi sự định vị chuẩn xác và nhịp thở khoa học để bảo toàn sức bền cho chặng đua dài.
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Một cú tăng tốc bơi sải kịch tính của kình ngư nam, đánh bật những khối nước nặng trĩu sang hai bên. Tốc độ di chuyển khẩn trương này mô phỏng lại sự chạy đua với thời gian của người chiến sĩ khi nhận mệnh lệnh cứu hộ cứu nạn.
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Nội dung bơi ứng dụng đòi hỏi người chiến sĩ phải có chiến thuật phân phối sức bền hợp lý để không bị hụt hơi ở những mét nước cuối cùng.
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Pha cán đích mạnh mẽ của nữ cán bộ đạt giải nhất nội dung 100m với lứa tuổi trên 40

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Khoảnh khắc bám đuổi nghẹt thở tính bằng phần mười giây giữa các nữ vận động viên. Đứng dọc mép bể bơi, chỉ huy các đơn vị liên tục hò reo, ra hiệu chiến thuật để tiếp thêm tinh thần cho chiến sĩ của mình.
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Chiến sĩ nhô cao đầu đớp khí chớp nhoáng giữa những làn bọt nước tung trắng xóa văn dội cả góc bể. Việc làm chủ nhịp thở trong trạng thái cơ thể tiệm cận giới hạn mệt mỏi là bài học vỡ lòng của bộ môn bơi ứng dụng.
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Góc nhìn từ lòng bể ghi lại nội dung thi nghiệp vụ đặc thù: bơi cứu đuối và cứu nộm nổi. Vận động viên phải sử dụng kỹ thuật chân vịt dũng mãnh kết hợp một tay kẹp giữ nộm mô phỏng người bị nạn, bảo đảm đầu nạn nhân luôn nổi trên mặt nước.
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Trọng lượng của hình nộm ngấm nước trở thành một thử thách khắc nghiệt cho cơ bụng và đôi chân của người lính. Vận động viên phải ngửa người, dồn toàn bộ sức lực còn lại để đẩy mục tiêu tiến lên, không để dòng nước nhấn chìm.
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Nét mặt dũng mãnh, kiên cường của kình ngư khi bước vào giai đoạn nước rút quyết định. Từng mét nước lúc này đều phải đánh đổi bằng ý chí thép để chiến thắng sự xuống sức của cơ bắp.
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Kết quả chung cuộc ghi nhận sự áp đảo của Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ với giải Nhất toàn đoàn, theo sau là Phòng Tham mưu và Phòng Cảnh sát giao thông.

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