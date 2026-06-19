Những hình ảnh ấn tượng khi Công an Thủ đô thi tài bơi ứng dụng năm 2026

ANTD.VN - Giải bơi ứng dụng năm 2026 của Công an Thủ đô không thuần túy là một ngày hội thể thao phong trào. Dưới áp lực của những mét nước dồn dập, 469 kình ngư áo xanh đại diện cho 92 đơn vị đã biến lòng bể sâu thành một thao trường sát hạch bản lĩnh thực chiến khốc liệt. Từng cú rướn người sải tay, từng kỹ thuật kẹp nộm cứu nạn nghẹt thở đã chứng minh năng lực tác chiến cơ động, tinh nhuệ của lực lượng Công an Thủ đô trước mọi thử thách thiên tai, bão lũ.