Chính thức khai mạc Giải Pickleball kỷ niệm 50 năm An ninh Thủ đô xuất bản số đầu tiên

ANTD.VN - Chiều 10-7, Giải Pickleball kỷ niệm 50 năm An ninh Thủ đô xuất bản số đầu tiên (15/8/1976-15/8/2026) chính thức khai mạc, mở màn cho ngày hội thể thao sôi động quy tụ hơn 160 vận động viên, khách mời và KOLs cùng tranh tài trong không khí hào hứng, quyết tâm và fair-play.

Được tổ chức nhân dịp 50 năm An ninh Thủ đô xuất bản số đầu tiên, giải đấu không chỉ là sân chơi dành cho những người yêu thích pickleball mà còn là dịp kết nối bạn đọc An ninh Thủ đô, các đối tác, nghệ sĩ, KOLs và cộng đồng thông qua tinh thần thể thao đoàn kết, khỏe mạnh và văn minh.

Nhà báo, Tiến sĩ Chu Quốc Dũng - Trưởng Ban Biên tập Báo An ninh Thủ đô, Trưởng Ban tổ chức giải phát biểu khai mạc (Ảnh: Thuần Thư)

Tới dự lễ khai mạc có bà Vũ Quỳnh Hương, đại diện Công ty TNHH MT 61 Sport - Thương hiệu Amakirk - Nhà tài trợ Bạch kim của giải; ông Nguyễn Đại Hải - Giám đốc kinh doanh thương hiệu Nesty - Công ty sản xuất TNT Việt Nam; cùng đại diện các Nhà tài trợ Bạc, Nhà tài trợ Đồng và Nhà tài trợ đồng hành cùng giải như Công ty Cổ phần Kaiwin Việt Nam, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội, Kênh truyền thông Pickleball TV, Công ty Cổ phần Thể thao Việt Nam Dynamic Pickleball Ranking, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á, Công ty TNHH Inspire Agency, Công ty TNHH MTV Disa, Công ty TNHH Otsuka Nutraceutical Vietnam, Công ty Cổ phần Quản lý G7 Taxi, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka, Công ty TNHH Phạm Gia Thái Bình, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam (thương hiệu Milo), Trường Cao đẳng FPT Polytechnic, Công ty TNHH May Đồng phục DHL Vina.

Bà Nguyễn Thị Thu Ngân, Chủ tịch Công ty Cổ phần Truyền thông và giải trí Jin Pro Network phát biểu khai mạc giải

Đại diện đơn vị đồng hành, tài trợ phát biểu tại giải

Không khí vui tươi và sôi động trong ngày diễn ra Giải Pickleball kỷ niệm 50 năm An ninh Thủ đô xuất bản số đầu tiên (Ảnh: Thuần Thư)

Phát biểu khai mạc, Nhà báo, Tiến sĩ Chu Quốc Dũng - Trưởng Ban Biên tập Báo An ninh Thủ đô, Trưởng Ban tổ chức giải cho biết: "Giải Pickleball đầy ý nghĩa này là sự kiện đặc biệt trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm An ninh Thủ đô xuất bản số đầu tiên. Hôm nay, tôi cảm nhận được không khí thật đặc biệt trên sân với tinh thần thể thao sôi nổi, cao thượng và văn minh. Tôi xin chúc các vận động viên thi đấu cống hiến, mang đến những trận đấu hấp dẫn, đẹp mắt cho khán giả".

Các trận đấu diễn ra đầy hấp dẫn trên sân Ballburn Pickleball (Ảnh: Thuần Thư)

Nhà báo, Tiến sĩ Chu Quốc Dũng - Trưởng Ban Biên tập Báo An ninh Thủ đô nhấn mạnh, trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, Báo An ninh Thủ đô luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền, đồng thời tích cực tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, xã hội và thể thao nhằm tăng cường sự gắn kết giữa cơ quan báo chí với bạn đọc, đối tác và cộng đồng.

Trưởng Ban Biên tập Báo An ninh Thủ đô, Trưởng Ban tổ chức giải cũng dành lời cảm ơn sâu sắc đến đơn vị đồng hành là Công ty Cổ phần Truyền thông và giải trí Jin Pro Network cũng như các đơn vị tài trợ, đã đồng hành cùng An ninh Thủ đô làm nên một sân chơi đầy ý nghĩa.

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào thi đấu ở hai nội dung chính là đôi nam, đôi nam - nữ và nội dung đồng đội tiếp sức dành cho KOLs, khách mời. Toàn bộ các trận đấu diễn ra trong ngày 10-7, mang đến bầu không khí sôi động với nhiều màn so tài hấp dẫn từ vòng bảng đến các trận đấu tranh chức vô địch.

Giải dự kiến bế mạc vào chiều tối cùng ngày, 10-7. Ban tổ chức sẽ trao cúp kỷ niệm 50 năm Báo An ninh Thủ đô, kỷ niệm chương cùng tiền thưởng và hiện vật cho các cặp vận động viên có thành tích xuất sắc nhất giải.