Chưa thu phí 2 tuyến cao tốc Bắc Nam từ Cần Thơ đến Cà Mau do chưa hoàn thiện

ANTD.VN - Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, do 2 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam từ Cần Thơ đến Cà Mau chưa hoàn thành, nên không thể thu phí từ 15/9.

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Ban QLDA Mỹ Thuận về việc thu phí sử dụng đường bộ cao tốc tại 2 dự án thành phần đầu tư công từ Cần Thơ đến Cà Mau thuộc Dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản chỉ đạo thu phí sử dụng đường bộ cao tốc tại 2 dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam đầu tư công từ Cần Thơ đến Cà Mau từ ngày 15/9/2026.

Tuy nhiên, đến nay, tại các dự án thành phần đang hoàn thiện việc khắc phục các vị trí lún đường đầu cầu, đường đầu cống ngang, bảo đảm phương tiện lưu thông êm thuận. Hệ thống thiết bị thu phí tại trạm thu phí nút giao IC.2, IC.5 và IC.12 đang được hoàn thiện để thực hiện chạy thử trên môi trường thử nghiệm.

Cao tốc Cần Thơ đến Cà Mau chưa thể thu phí từ 15/9

Ngoài ra, các nút giao trên tuyến (IC.3, IC.4, IC.6, IC.8, IC.9, IC.10) đang tiếp tục thi công để đưa vào khai thác.

Trong thời gian chờ hoàn thiện để bảo đảm đủ điều kiện thu phí theo quy định, Cục Đường bộ Việt Nam chưa tổ chức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với 2 dự án thành phần đầu tư công từ Cần Thơ đến Cà Mau thuộc Dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Ban QLDA Mỹ Thuận tập trung hoàn thiện các nội dung nêu trên để sớm đưa các dự án vào thu phí theo quy định.

Tính chung từ đầu năm đến nay, có 15 dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam phía Đông hoàn thành đưa vào thu phí gồm: Mai Sơn-quốc lộ 45, quốc lộ 45-Nghi Sơn, Nghi Sơn-Diễn Châu, Bãi Vọt-Hàm Nghi, Hàm Nghi-Vũng Áng, Vũng Áng-Bùng, Bùng-Vạn Ninh, Vạn Ninh-Cam Lộ, Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, Hoài Nhơn-Quy Nhơn, Quy Nhơn-Chí Thạnh, Chí Thạnh-Vân Phong, Vân Phong-Nha Trang, Vĩnh Hảo-Phan Thiết, Phan Thiết-Dầu Giây.

Ngoài ra, hệ thống thu phí ghi nhận tổng lưu lượng trên 16 triệu lượt phương tiện; thu và nộp ngân sách Nhà nước hơn 2.142 tỷ đồng tiền phí sử dụng đường bộ cao tốc.