Hoàn thành, thông xe toàn tuyến cao tốc Khánh Hoà- Buôn Ma Thuột trước 31-12

ANTD.VN -Cơ quan quản lý Nhà nước về đường bộ yêu cầu Chủ đầu tư và các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ cao tốc Khánh Hoà- Buôn Ma Thuột, đảm bảo thông xe toàn tuyến trước 31/12/2026.

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Ban QLDA Đường sắt, yêu cầu tập trung triển khai Dự án thành phần 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, đến nay dự án đã hoàn thành khoảng 78% khối lượng theo hợp đồng, cơ bản thông xe kỹ thuật 35/37km tuyến cao tốc. Tuy nhiên, dự án vẫn gặp nhiều khó khăn, như khan hiếm nguồn đá phục vụ sản xuất bê tông nhựa, tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân cả nước, thiếu nhân công.

Bên cạnh đó, việc xử lý kỹ thuật các hạng mục bị ảnh hưởng sau mùa mưa, bão năm 2025 còn chậm; một số nhà thầu chưa huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị.

Đáng chú ý, khoảng 22% khối lượng công việc còn lại, bao gồm thi công và hoàn thiện các thủ tục, trong khi khu vực dự án chuẩn bị bước vào mùa mưa năm 2026. Cục Đường bộ Việt Nam đánh giá, nếu không đẩy nhanh tiến độ, dự án có nguy cơ không hoàn thành theo yêu cầu.

Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, thông xe toàn tuyến cao tốc Buôn Ma Thuột- Khánh Hoà trước 31/12

Để bảo đảm mục tiêu đưa toàn tuyến vào khai thác trước ngày 31/12/2026, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Ban QLDA Đường sắt chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương lập lại kế hoạch chi tiết đối với từng hạng mục đường găng đang chậm tiến độ; xác định cụ thể thời điểm huy động máy móc, thiết bị, vật tư, vật liệu và tiến độ thi công, đồng thời tính toán thời gian dự phòng do ảnh hưởng của thời tiết bất lợi.

Các nhà thầu phải chủ động khắc phục khó khăn, huy động đầy đủ nguồn lực tài chính, bổ sung máy móc, thiết bị và nhân lực để đẩy nhanh tiến độ, bù đắp khối lượng chậm.

Cùng với yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, Ban QLDA Đường sắt được yêu cầu phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động tìm kiếm nguồn đá phục vụ sản xuất bê tông nhựa bảo đảm chất lượng; đẩy nhanh khai thác, sản xuất và tập kết vật liệu tại các mỏ đá đặc thù được cấp cho dự án, đáp ứng yêu cầu triển khai ngay các hạng mục bê tông nhựa.

Một trong những nội dung được Cục Đường bộ Việt Nam đặc biệt lưu ý là công tác xử lý kỹ thuật tại hiện trường. Theo văn bản, Bộ Xây dựng đã nhiều lần yêu cầu triển khai, song đến nay tiến độ thực hiện vẫn còn chậm.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Ban QLDA Đường sắt chỉ đạo tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra và các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ xử lý kỹ thuật trước ngày 15/9/2026, làm cơ sở triển khai thi công ngay trước mùa mưa, bảo đảm ổn định và an toàn công trình.

Các nội dung xử lý kỹ thuật tập trung vào những vị trí mái ta luy nền đường đào sâu, đắp cao, đặc biệt là các vị trí mố, trụ cầu nằm trên sườn dốc, có nguy cơ sạt trượt sau mùa mưa, bão năm 2025.

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột có tổng chiều dài hơn 117km, đi qua tỉnh Khánh Hòa khoảng 33km và tỉnh Đắk Lắk gần 85km, quy mô 4 làn xe.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 22.000 tỷ đồng, được chia thành 3 dự án thành phần. Trong đó, tỉnh Khánh Hòa là cơ quan chủ quản Dự án thành phần 1, với tổng mức đầu tư hơn 5.600 tỷ đồng; Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) là cơ quan chủ quản Dự án thành phần 2, với nguồn vốn hơn 9.800 tỷ đồng; tỉnh Đắk Lắk là cơ quan chủ quản Dự án thành phần 3, với tổng mức đầu tư gần 6.500 tỷ đồng.

Trước đó, khoảng 20km tuyến cao tốc đã được thông xe, đưa vào khai thác từ cuối tháng 5/2025. Theo kế hoạch, các đoạn tuyến còn lại cơ bản hoàn thành trong năm 2026 và toàn bộ dự án được hoàn thành, đưa vào khai thác đồng bộ trong năm 2027.