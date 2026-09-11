Giá iPhone 18 Pro Max tại Hà Nội: Cập nhật đầy đủ các phiên bản

ANTD.VN -iPhone 18 Pro Max vừa được Apple giới thiệu ngày 09/09/2026 và đang là mẫu flagship được người dùng Hà Nội quan tâm nhiều nhất thời điểm này. Bài viết dưới đây tổng hợp giá iPhone 18 Pro Max tại Hà Nội theo từng phiên bản dung lượng, so sánh với thế hệ trước và gợi ý địa chỉ mua hàng chính hãng uy tín.

Giá iPhone 18 Pro Max tại Hà Nội theo phiên bản

Theo giá niêm yết chính hãng, iPhone 18 Pro Max có 4 tùy chọn dung lượng với mức giá như sau:

Mức giá này áp dụng cho bản phân phối chính hãng (VN/A) và có thể chênh lệch nhẹ tùy chương trình ưu đãi, thời điểm mở bán tại từng hệ thống bán lẻ. Người mua tại Hà Nội nên theo dõi các đợt đặt trước để có cơ hội nhận thêm quà tặng hoặc trả góp 0%.

Tại thị trường Mỹ, giá khởi điểm của iPhone 18 Pro Max là 1.299 USD cho bản 256GB — cao hơn 100 USD so với iPhone 17 Pro Max ra mắt năm ngoái (1.199 USD), phản ánh chi phí linh kiện tăng lên cho chip A20 Pro tiến trình 2nm và camera khẩu độ biến thiên mới.

Vì sao giá iPhone 18 Pro Max tăng so với thế hệ trước?

So với iPhone 17 Pro Max, iPhone 18 Pro Max có nhiều nâng cấp đáng chú ý giúp lý giải cho mức giá cao hơn:

● Chip A20 Pro tiến trình 2nm: CPU 6 lõi, GPU 7 lõi hỗ trợ Ray Tracing phần cứng, hiệu năng đồ họa tăng tới 40% so với A19 Pro.

● Camera chính 48MP khẩu độ biến thiên cơ học: Lần đầu tiên xuất hiện trên iPhone, cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa 4 mức khẩu độ f/1.48, f/1.8, f/2.8 và f/4.0.

● Camera Telephoto tetraprism: Zoom quang học 4x, hỗ trợ mức 8x chất lượng quang học và zoom kỹ thuật số tối đa 40x.

● Pin trâu kỷ lục: Tại Việt Nam, máy đạt tối đa 43 giờ xem video, cao hơn 6 giờ so với iPhone 17 Pro Max.

● Tản nhiệt buồng hơi thế hệ mới: Diện tích tản nhiệt lớn gấp 3 lần, giúp máy không giảm hiệu năng khi chơi game nặng hoặc dựng video ProRes.

● Màu sắc mới Đỏ Burgundy: Bên cạnh ba màu quen thuộc Đen, Bạc, Băng Thanh.

So sánh nhanh giá iPhone 18 Pro Max và iPhone 18 Pro

Tiêu chí

iPhone 18 Pro Max

iPhone 18 Pro

Màn hình

6,9 inch

6,3 inch

Pin (xem video)

Tối đa 43 giờ

Tối đa 34 giờ

Trọng lượng

249g

211g

Giá bản 256GB tại Việt Nam

41.999.000 đồng

38.999.000 đồng



Nếu ưu tiên thời lượng pin và trải nghiệm màn hình lớn, iPhone 18 Pro Max là lựa chọn hợp lý dù chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng so với bản Pro tiêu chuẩn.

Thời gian mở bán iPhone 18 Pro Max tại Việt Nam

Theo lịch trình Apple công bố, người dùng tại Hà Nội có thể đặt trước iPhone 18 Pro Max từ 19:00 ngày 12/09/2026, và máy chính thức có hàng từ ngày 18/09/2026. Đây là khoảng thời gian giá bán dễ biến động nhất, do đó người mua nên tham khảo kỹ trước khi đặt cọc.

Nên mua iPhone 18 Pro Max ở đâu tại Hà Nội?

Với một sản phẩm có giá trị lớn như iPhone 18 Pro Max, việc lựa chọn địa chỉ mua hàng uy tín là yếu tố quan trọng không kém giá bán. MobileCity là một trong những hệ thống bán lẻ tại Hà Nội được nhiều người dùng tin chọn nhờ:

● Cam kết hàng chính hãng, đầy đủ giấy tờ, bảo hành theo tiêu chuẩn Apple.

● Cập nhật giá iPhone 18 Pro Max theo sát thị trường, hỗ trợ so sánh giữa các phiên bản dung lượng.

● Tư vấn tận tình, hỗ trợ trả góp và thu cũ đổi mới cho khách hàng có nhu cầu nâng cấp từ các đời iPhone trước.

● Đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ sau bán hàng nhanh chóng ngay tại Hà Nội.

Người dùng có nhu cầu mua iPhone 18 Pro Max chính hãng tại Hà Nội có thể liên hệ trực tiếp MobileCity để được báo giá mới nhất theo từng phiên bản và cập nhật các chương trình ưu đãi trong giai đoạn mở bán.

Câu hỏi thường gặp

Giá iPhone 18 Pro Max tại Hà Nội bao nhiêu tiền?

Giá niêm yết từ 41.999.000 đồng cho bản 256GB đến 65.999.000 đồng cho bản 2TB, áp dụng cho hàng chính hãng phân phối tại Việt Nam.

iPhone 18 Pro Max có mấy phiên bản dung lượng?

Máy có 4 tùy chọn: 256GB, 512GB, 1TB và 2TB.

Khi nào iPhone 18 Pro Max có hàng tại Hà Nội?

Máy chính thức có hàng từ ngày 18/09/2026, sau thời gian đặt trước bắt đầu từ 19:00 ngày 12/09/2026.

Nên mua iPhone 18 Pro Max 256GB hay 512GB?

Bản 256GB phù hợp nhu cầu sử dụng thông thường và có thói quen sao lưu dữ liệu. Bản 512GB phù hợp người quay video, chơi game nặng hoặc lưu trữ nhiều dữ liệu ngoại tuyến, với mức chênh lệch khoảng 6 triệu đồng.