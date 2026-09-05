15 dự án cao tốc Bắc- Nam mang về cho ngân sách hơn 2.100 tỷ đồng phí

ANTD.VN - Thông tin về kết quả thu phí trên các dự án thành phần cao tốc Bắc- Nam do Nhà nước đầu tư, Bộ Xây dựng nhận định, kết quả rất khả quan.

Theo đó, trong tháng 8/2026, Bộ Xây dựng đã đưa vào thu phí 5 dự án thành phần cao tốc Bắc- Nam đoạn từ Quảng Ngãi đến Nha Trang.

Tính chung từ đầu năm đến nay, có 15 dự án thành phần cao tốc Bắc- Nam hoàn thành đưa vào thu phí. Hệ thống thu phí ghi nhận tổng lưu lượng trên 16 triệu lượt phương tiện; thu và nộp ngân sách Nhà nước hơn 2.142 tỷ đồng tiền phí sử dụng đường bộ cao tốc.

Thống kê đến 15/8/2026, tổng số thu phí sử dụng đường bộ đạt hơn 9.300 tỷ đồng, đạt gần 66% dự toán được Bộ Xây dựng giao năm 2026.

Thu phí trên 15 dự án cao tốc Bắc- Nam do Nhà nước đầu tư đã mang về hơn 2.100 tỷ đồng

Cũng theo Bộ Xây dựng tính đến tháng 8/2026, công tác thu phí/Lệ phí trên các lĩnh vực của Bộ ước đạt hơn 17.160 tỷ đồng. Trong đó, đường bộ thu hơn 12.000 tỷ đồng; đường sắt thu hơn 65 tỷ đồng; hàng không thu hơn 1.600 tỷ đồng; hàng hải và đường thủy thu gần 3.400 tỷ đồng.

15 dự án thành phần cao tốc Bắc- Nam đã hoàn thành, đưa vào thu phí, gồm: Mai Sơn - QL45, QL45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong, Vân Phong - Nha Trang, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây.