Cấm toàn bộ xe tải từ 2 tấn và xe khách qua cầu Thăng Long trong đêm

ANTD.VN -Từ đêm nay 11/9, xe tải từ 2 tấn trở lên và xe khách sẽ bị cấm lưu thông qua cầu Thăng Long để phục vụ xây dựng trạm cân kiểm soát tải trọng xe.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố phương án phân luồng giao thông cho các phương tiện qua cầu Thăng Long để phục vụ thi công thiết bị cân kiểm soát tải trọng xe (trạm Bắc cầu Thăng Long giai đoạn 2).

Theo đó, trên cơ sở ý kiến thống nhất của liên ngành tại cuộc họp ngày 20/8/2026, Sở Xây dựng thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông nút giao phía Bắc đầu cầu Thăng Long (giai đoạn 2) và gia hạn thời gian điều chỉnh tổ chức giao thông đường Đỗ Mười, nút giao phía bắc đầu cầu Thăng Long (giai đoạn 1) phục vụ thi công công trình.

Cụ thể, tại vị trí đường đầu cầu Thăng Long (phía xã Vĩnh Thanh): Tổ chức rào chắn 2 làn đường theo chiều từ Hà Nội đi Đông Anh (với chiều dài rào chắn 150 m, dự kiến 25 ngày) để thi công trạm cân.

Từ đêm nay, cấm toàn bộ xe tải từ 2 tấn trở lên và xe khách lưu thông qua cầu Thăng Long trong đêm

Phân luồng các phương tiện di chuyển hai chiều trên phần đường còn lại (gồm 03 làn đường).

Sau khi hoàn thành thi công đợt 1, bảo đảm điều kiện an toàn khai thác, tháo rào và thông xe 2 làn đường chiều Hà Nội đi Đông Anh. Tổ chức rào chắn 3 làn đường còn lại theo chiều từ Đông Anh đi Hà Nội (với chiều dài rào chắn 150 m) để thi công trạm cân; các phương tiện di chuyển hai chiều trên phần đường còn lại (gồm 2 làn đường).

Thời gian rào chắn, điều chỉnh tổ chức giao thông từ ngày 15/9/2026 đến 10/11/2026.

Trong thời gian này, cấm các loại xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên (không bao gồm xe buýt) lưu thông qua cầu Thăng Long từ 5h00 - 24h00 hàng ngày.

Điều chỉnh tốc độ lưu thông tối đa cho phép giảm dần xuống 40km/h khi qua khu vực thi công. Cấm phương tiện dừng, đỗ trên đường khu vực thi công. –

Sở Xây dựng thực hiện phân luồng từ xa cho phương tiện lưu thông qua cầu. Thăng Long. Đối với các loại xe ô tô tải (có khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên (không bao gồm xe buýt) từ các tỉnh phía Bắc có nhu cầu qua cầu Thăng Long đến khu vực phía Nam cầu Thăng Long đi theo hướng qua cầu Thanh Trì hoặc cầu Vĩnh Thịnh và ngược lại.

Đối với xe kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định có điểm đầu, cuối đi và đến các Bến xe: Mỹ Đình, Yên Nghĩa, Sơn Tây có lộ trình qua cầu Thăng Long và ngược lại đi theo hướng Phạm Văn Đồng – Tân Xuân – An Dương Vương – cầu Nhật Tân và ngược lại.

Thời gian thực hiện: từ 5h00-24h00 hàng ngày, từ ngày 15/9/2026 đến 10/11/2026.