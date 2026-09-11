Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng cơ bản đi song song với 2 bên đê, quy mô 6 làn xe

Theo đề xuất của Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được xây dựng mới, cơ bản đi song song và bám theo hai bên đê tả, hữu sông Hồng.

Theo đó, Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng phía tả sông Hồng có chiều dài khoảng 35km. Dự án có điểm đầu từ nút giao cầu Hồng Hà (xã Mê Linh) đến điểm cuối tại xã Bát Tràng.

Tuyến đường đi qua các xã Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bát Tràng và phường Bồ Đề, Long Biên. Tuyến được đề xuất với đường chính 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80km/h; đường gom có quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 60km/h.

Đối với các đoạn tuyến đi sát đê tả Hồng, gồm các đoạn AB, CD và LM, phương án đề xuất xây dựng tuyến chính 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe trên đường bên phải, đồng thời sử dụng đường đê hiện trạng làm đường bên trái.

Trong đó, mặt đường tuyến chính rộng 2x12,25m; dải phân cách giữa rộng 5m; dải phân cách bên rộng 5m; mặt đường bên rộng 8m; hè đường bên phải rộng 9m và lề đất bên trái rộng 3m.

Đối với các đoạn tuyến đi xa đê tả Hồng, gồm BC, DE và KL, tuyến chính vẫn có 6 làn xe cơ giới nhưng đường bên được bố trí 4 làn xe.

Theo phương án, mặt đường tuyến chính rộng 2x12,25m; dải phân cách giữa rộng 5m; hai dải phân cách bên rộng tổng cộng 10m; hai mặt đường bên rộng 2x8m; hè đường hai bên rộng tổng cộng 18m.

Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng có quy mô 6 làn xe, cơ bản bám song song với 2 bên đê sông Hồng

Riêng đoạn vượt sông Đuống (đoạn EG) sẽ bố trí cầu vượt sông. Mặt cầu mỗi chiều rộng 28m, gồm tuyến chính rộng 12,25m, phần phân cách rộng 3,5m, đường bên rộng 7m và hè đường rộng 4,75m. Tổng bề rộng cầu hai chiều là 60m.

Từ chân cầu Bắc Cầu đến đầu cầu Thăng Long, đoạn GH được đề xuất thu hẹp mặt cắt còn 49,5m. Tuyến gồm 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp, mỗi làn hỗn hợp rộng 5,5m; hè hai bên rộng 3m.

Theo phương án, việc thu hẹp nhằm hạn chế ảnh hưởng đến khu vực di tích đền Núi, đền Rừng và đền Mẫu Thoải Phúc Xá.

Đáng chú ý, đoạn từ đầu cầu Long Biên đến sau cầu Chương Dương, ký hiệu HK, dài khoảng 2,3km, được đề xuất xây dựng dạng hầm kín.

Theo phương án, khu vực này có tĩnh không tự nhiên đến đáy dầm của cầu khoảng 2,5 - 3,5m. Vì vậy, đoạn tuyến được đề xuất xây dựng dạng hầm kín với quy mô phù hợp đường dẫn, gồm 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp, mỗi làn hỗn hợp rộng 5,5m.

Bề rộng nền đường trong lòng hầm là 55,5m. Trong đó, 6 làn xe cơ giới rộng 22,5m; dải phân cách giữa rộng 10,6m; hai dải phân cách bên rộng tổng cộng 1m; các dải an toàn rộng tổng cộng 4m; hai làn xe hỗn hợp rộng 11m và hai rãnh thoát nước rộng tổng cộng 2,4m.

Tại đoạn đi trùng đê Bát Tràng, ký hiệu MN, phương án xây dựng tuyến chính 6 làn xe cơ giới, tận dụng đường đê Bát Tràng bên trái và đường gom hiện trạng bên phải làm đường song hành.

Đoạn này có tổng bề rộng nền đường 44,5m. Tuyến chính rộng 2x12,25m, dải phân cách giữa rộng 5m, dải phân cách giữa đường bên và tuyến chính rộng 2m. Đường bên tận dụng đường hiện trạng đoạn đê Bát Tràng, gồm 2 làn xe; hè đường bên trái rộng 5m.

Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng phía hữu được đề xuất dài khoảng 45,34km, từ nút giao cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Tuyến chính quy mô 6 làn xe cơ giới, trong đó có phương án xây hầm chui qua khu vực cầu Long Biên rộng 66m.

Tuyến có điểm đầu tại nút giao với cầu Hồng Hà, thuộc địa phận xã Ô Diên; điểm cuối tại nút giao với cầu Mễ Sở, thuộc địa phận xã Hồng Vân.

Tuyến đi qua địa bàn xã Ô Diên, phường Thượng Cát, phường Đông Ngạc, phường Phú Thượng, phường Hồng Hà, phường Lĩnh Nam, phường Thanh Trì, xã Nam Phù và xã Hồng Vân.

Theo đề xuất của Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng phía hữu được xây dựng mới, cơ bản bám theo phía đê hữu sông Hồng.

Tuyến chính có quy mô 6 làn xe cơ giới, vận tốc thiết kế 80km/h; đường gom có quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 60km/h. Tuyến rộng 54-73,5m tùy đoạn, riêng đoạn qua cầu Long Biên được thiết kế hầm chui rộng 66m.

Đối với các đoạn tuyến đi sát đê hữu sông Hồng, Trục đại lộ được bố trí 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính và 2 làn xe trên đường bên phải, đồng thời sử dụng đường đê hiện trạng làm đường bên trái.

Tổng bề rộng nền đường tại các đoạn này là 54m. Trong đó, mặt đường tuyến chính rộng 2x 12,25m; dải phân cách giữa rộng 5m; dải phân cách bên rộng 5m; mặt đường bên rộng 8m; vỉa hè trái rộng 9m và lề đất phải rộng 3m.

Đối với các đoạn tuyến đi xa đê hữu, tuyến chính vẫn có 6 làn xe cơ giới nhưng đường bên được bố trí 4 làn xe. Tổng bề rộng nền đường là 73,5m.

Cụ thể, mặt đường tuyến chính rộng 2x12,25m; dải phân cách giữa rộng 5m; hai dải phân cách bên rộng tổng cộng 10m; hai mặt đường bên rộng 2x8m và vỉa hè hai bên rộng tổng cộng 18m.