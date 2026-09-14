Triệu hồi loạt xe sang Mercedes-Benz C200/300

ANTD.VN - Mercedes-Benz C200/300 (số loại W206) gặp lỗi cụm ổ khóa cửa phía trước bên người lái, được triệu hồi để kiểm tra, thay thế.

Các xe thuộc diện triệu hồi để khắc phục lỗi kỹ thuật

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia cho biết, Công ty TNHH Mercedes-Benz Việt Nam vừa có báo cáo về lỗi kỹ thuật trên xe Mercedes-Benz C200/300 (số loại W206) và chương trình triệu hồi để khắc phục lỗi này.

Theo thông tin từ Mercedes-Benz AG (Công ty mẹ của Công ty TNHH Mercedes-Benz Việt Nam), vật liệu bao kín của công tắc nhỏ (microswitch) bên trong cụm ổ khóa phía trước bên người lái có thể không đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật về vật liệu nên có thể dễ bị hấp thụ độ ẩm.

Theo thời gian, điều này có thể dẫn đến tình trạng ăn mòn trên công tắc nhỏ và sau đó là hỏng hóc linh kiện này.

Nếu công tắc nhỏ ở trong cụm ổ khóa cửa người lái bị hỏng, công tắc có thể không phát hiện được thời điểm cửa mở, phanh đỗ và/ hoặc tính năng tự động chuyển sang chế độ đỗ (Auto Park) có thể không tự động kích hoạt.

Do đó, khi đỗ xe, xe có thể không được cố định chắc chắn để chống lăn và có nguy cơ xe tự di chuyển, điều này làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm.

Việc công tắc nhỏ bị hỏng không ảnh hưởng đến hoạt động chính của cụm khóa cửa nên Công ty tiến hành triệu hồi các xe bị ảnh hưởng để kiểm tra, thay mới cụm công tắc của lái xe cho các xe ảnh hưởng như một biện pháp phòng ngừa.

Công ty cho biết có 288 xe thuộc diện triệu hồi dịp này. Công ty cũng khuyến cáo người tiêu dùng hãy luôn đỗ và để xe đúng cách theo hướng dẫn trong sách hướng dẫn sử dụng xe.

Để đảm bảo an toàn cho người lái và hành khách đi cùng, người tiêu dùng cần nhanh chóng mang xe đến nhà phân phối ủy quyền của Công ty TNHH Mercedes-Benz Việt Nam gần nhất để được kiểm tra và thực hiện sửa chữa đúng tiêu chuẩn.