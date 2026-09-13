Sẽ dừng thu phí trạm BOT Bến Thuỷ nếu Cienco 4 không sửa chữa dứt điểm hư hỏng

ANTD.VN -Nhà chức trách về đường bộ nêu rõ, nếu sau ngày 10/10, Cienco 4 và đơn vị vận hành thu phí tuyến tránh quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh không khắc phục dứt điểm hư hỏng mặt đường sẽ bị dừng thu phí trạm BOT Bến Thuỷ từ 15/10.

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu Công ty CP Tập đoàn Cienco 4, Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh và Khu Quản lý đường bộ II có biện pháp xử lý đối với nhà đầu tư trong công tác bảo trì dự án tuyến tránh Vinh và quốc lộ 1 đoạn Nam cầu Bến Thủy đến Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh (cũ).

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, đơn vị nhiều lần yêu cầu nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án thực hiện quản lý, bảo trì công trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của tuyến đường. Tuy nhiên, công tác sửa chữa, bảo trì của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án đến nay chưa được thực hiện hoặc có triển khai nhưng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Qua kiểm tra, nhiều đoạn quốc lộ 1 từ Nam cầu Bến Thủy đến Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh (cũ) xuất hiện hư hỏng kết cấu nền, mặt đường, bong tróc, nứt lưới, nứt rạn mai rùa và hằn lún vệt bánh xe, nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trạm thu phí BOT Bến Thuỷ

Trên cơ sở kết quả kiểm tra hiện trường ngày 8/9 và các điều khoản trong hợp đồng, phụ lục hợp đồng, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Cienco 4 và Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh khẩn trương sửa chữa các điểm hư hỏng, vi phạm về chất lượng bảo trì, đảm bảo an toàn công trình và giao thông trước ngày 10/10.

Nếu đến thời hạn trên, Cienco 4 và Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh không thực hiện hoặc không khắc phục đảm bảo yêu cầu, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ tạm dừng thu phí theo thẩm quyền từ ngày 15/10.

Khu Quản lý đường bộ II được yêu cầu giám sát, đôn đốc sửa chữa, báo cáo kết quả hàng tuần và xử phạt các vi phạm theo quy định.

Mới đây, tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị chỉ đạo Cienco 4 sửa chữa, khắc phục hư hỏng trên tuyến quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh do doanh nghiệp này đang vận hành, khai thác.

Tại văn bản này, tỉnh Hà Tĩnh cũng nêu rõ, trong trường hợp doanh nghiệp dự án không sửa chữa dứt điểm hư hỏng, gây mất ATGT đề nghị Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam xem xét tạm dừng thu phí theo thẩm quyền.

Dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn Nam Bến Thủy - tránh TP Hà Tĩnh do Cienco 4 làm chủ đầu tư với tổng mức hơn 2.430 tỷ đồng, hoàn thành năm 2014. Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh, đơn vị phụ thuộc, được giao thu phí tại các trạm Bến Thủy 1 và 2, giáp ranh giữa phường Trường Vinh (Nghệ An) và xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) để hoàn vốn, giá vé 40.000-200.000 đồng đối với các loại ôtô.