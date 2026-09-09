Chi tiết phối cảnh Công viên - Quảng trường Thời Đại hơn 1,7ha ven hồ Gươm

ANTD.VN - Khu đất hơn 1,7ha sát bờ đông hồ Gươm được đề xuất chuyển đổi thành Công viên - Quảng trường Thời Đại với thiết kế giật cấp hai chiều, đưa trung tâm thương mại xuống ba tầng hầm và mở lối kết nối trực tiếp với ga metro ngầm C9.
Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng khu đất Công viên kết hợp Quảng trường Thời Đại nằm trong quy hoạch khu vực hồ Gươm đang xin ý kiến công khai tạo nên điểm nhấn thu hút đông đảo người dân. Khu đất có quy mô 17.232m2 nằm tại vị trí đắc địa ở bờ đông hồ Gươm, tiếp giáp các trục phố Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ và Trần Nguyên Hãn.
Thay vì xây dựng các khối nhà cao tầng bê tông đặc kín, đồ án đưa ra giải pháp cấu trúc giật cấp hai chiều. Nền địa hình được biến đổi khéo léo để tạo ra hai tầng không gian công cộng riêng biệt trên cùng một mặt bằng.
Ở tầng trên, cos nền được tôn cao thêm 3m so với mặt đường hiện hữu để kiến tạo một vườn cây hoa ban rộng tới 7.000m2. Khoảng nâng này tạo thành một triền dốc thoải đón gió, mở ra điểm ngắm cảnh khoáng đạt hướng thẳng sang Tháp Rùa và mặt nước hồ Gươm.
Ngược lại, không gian trung tâm được hạ cos sâu xuống 3m, hình thành một lòng chảo quảng trường hình elip rộng 4.250m2. Lòng chảo này hoạt động như một nhà hát ngoài trời tự nhiên, cách âm hiệu quả với tiếng còi xe bên ngoài.
Điểm mấu chốt giúp giải phóng tối đa diện tích cây xanh mặt đất là chiến lược ngầm hóa toàn diện. Dưới đáy lòng chảo quảng trường, thành phố dự kiến bố trí ba tầng hầm quy mô lớn. Hai tầng hầm phía trên dành cho các gian hàng thương mại, dịch vụ ẩm thực và không gian triển lãm.
Tầng hầm thứ ba là bãi đỗ xe kỹ thuật. Toàn bộ hệ thống này liên thông trực tiếp với tuyến đường sắt đô thị số 2 thông qua ga ngầm C9, giúp du khách từ các cửa ga có thể bước thẳng lên mặt sàn quảng trường mà không phải băng qua lòng đường.
Bao quanh lòng chảo elip là hệ thống hành lang vòm cuốn phủ kín dây leo xanh mướt. Dải vòm cuốn này vừa đóng vai trò che chắn nắng mưa cho lối dạo bộ, vừa tạo nên đường viền mềm mại kết nối các mảng cảnh quan.
Tại tâm điểm của lòng chảo, khối Tháp Thời Đại bằng kính trong suốt vươn cao đón ánh sáng mặt trời rọi thẳng xuống các tầng hầm thương mại. Chân tháp tích hợp đài phun nước nghệ thuật, tạo luồng không khí mát mẻ cho toàn bộ khu vực trũng.
Về đêm, quần thể Quảng trường Thời Đại khoác lên diện mạo lộng lẫy. Lòng chảo ngầm trở thành sân khấu sống động cho các lễ hội truyền thống, múa lân sư rồng và chợ phiên văn hóa.