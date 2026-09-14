Từ ngày mai (15-9): Tắt hoàn toàn sóng 2G, người dùng cần làm gì?

ANTD.VN - Từ ngày 15-9, sóng 2G sẽ được tắt hoàn toàn tại Việt Nam sau hơn 30 năm đưa vào sử dụng. Một số người dùng có thể bị ảnh hưởng.

Sóng 2G sẽ được tắt hoàn toàn từ ngày mai (15-9)

Khi sóng 2G tắt hoàn toàn, nhóm chịu ảnh hưởng rõ nhất là người đang sử dụng các mẫu điện thoại chỉ hỗ trợ mạng 2G, thường là những mẫu điện thoại phổ thông đời cũ. Các thiết bị này sẽ không thể tiếp tục sử dụng dịch vụ di động thông thường.

Trên thực tế, từ tháng 10-2024, nhà mạng đã ngừng cung cấp dịch vụ cho những thuê bao sử dụng thiết bị chỉ hỗ trợ 2G. Những người dùng điện thoại 2G “cục gạch” đã không thể thực hiện liên lạc được.

Tuy vậy, sóng 2G vẫn được duy trì để hỗ trợ một số thiết bị 4G chưa sử dụng VoLTE và phục vụ một số trường hợp kỹ thuật, roaming quốc tế, thiết bị chuyên dụng.

Vì vậy, khi tắt hoàn toàn sóng 2G, những thiết bị này sẽ ảnh hưởng. Với người đang sử dụng điện thoại 4G nhưng vẫn phụ thuộc vào mạng 2G để thực hiện cuộc gọi thoại, nếu thiết bị không hỗ trợ hoặc chưa kích hoạt tính năng VoLTE (Voice over LTE), người dùng vẫn có thể truy cập Internet bằng 4G nhưng có thể không thực hiện hoặc nhận được các cuộc gọi thoại thông thường.

Để không gián đoạn liên lạc, người dùng cần kiểm tra điện thoại, xác định thiết bị có hỗ trợ 4G/5G và VoLTE hay không;

Kiểm tra SIM, đảm bảo SIM đang sử dụng có thể kết nối mạng 4G/5G;

Và kiểm tra cuộc gọi, thử thực hiện và nhận cuộc gọi khi điện thoại đang sử dụng mạng 4G, đồng thời kiểm tra tính năng VoLTE.

Nếu đang sử dụng điện thoại chỉ hỗ trợ 2G, người dùng cần chủ động đổi sang thiết bị hỗ trợ công nghệ mạng mới trước ngày 15-9.