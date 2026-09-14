Đề xuất đầu tư cao tốc Quảng Ngãi- Kon Tum với 52.000 tỷ đồng vốn ngân sách

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, đoạn Quảng Ngãi - Đăk Hà (Km0-Km136).

Tờ trình được đồng thời gửi đến các Bộ quản lý chuyên ngành, gồm: Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng nhiều cơ quan liên quan khác.

Theo phương án đề xuất, tuyến đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, đoạn Quảng Ngãi - Đăk Hà có tổng chiều dài 136km.

Điểm đầu tại Km0+00 giao với cao tốc Bắc - Nam phía Đông tại xã Nguyễn Nghiêm. Điểm cuối giao với tuyến quy hoạch cao tốc Bắc - Nam phía Tây tại xã Đăk Hà.

UBND tỉnh Quảng Ngãi đề xuất phương án chia dự án đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, đoạn Quảng Ngãi - Đăk Hà thành 15 dự án thành phần, gồm: 1 dự án thành phần xây lắp và 14 dự án thành phần bồi thường, GPMB qua địa bàn các xã phường có dự án đi qua.

Tỉnh Quảng Ngãi đề xuất xây dựng cao tốc Quảng Ngãi- Kon Tum quy mô 4 làn xe bằng vốn ngân sách

Cùng với đó, tỉnh Quảng Ngãi đề xuất 5 chính sách đặc thù liên quan đến thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư; thẩm định khả năng cân đối vốn cho dự án; công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; bãi đổ vật liệu thừa và chỉ định thầu.

Tuyến sẽ được đầu tư hoàn chỉnh theo quy hoạch được duyệt với 4 làn xe, bề rộng nền đường 24,75m, vận tốc thiết kế 100km/h.

Riêng đoạn tuyến qua đèo Vi ô lăk và đèo Măng Đen (khoảng 66km) có điều kiện địa hình đồi núi hiểm trở, độ dốc cao và nhiều suối, khe cắt ngang, có độ chênh cao độ lớn trước và sau đèo theo hướng Đông sang Tây dự kiến đầu tư quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 22m, vận tốc thiết kế 80km/h.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng hơn 52.100 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư dự án được đề xuất sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, mặc dù lưu lượng dự báo trên tuyến vào năm 2030 khoảng 2.986 - 5.673 PCU/ngày đêm, tuy vậy, việc xác định quy mô đầu tư không chỉ căn cứ vào lưu lượng của năm đầu khai thác mà phải xét đến chức năng của tuyến và nhu cầu trong toàn bộ thời kỳ khai thác.

Kết quả dự báo cho thấy, chỉ sau khoảng 10 năm, đến năm 2040, lưu lượng trên tuyến đã tăng lên 16.122 - 23.112 PCU/ngày đêm và đến năm 2050 đạt 24.870 - 32.679 PCU/ngày đêm.

Mặt khác, dự án có chiều dài khoảng 136 km đi qua địa hình đặc biệt phức tạp, có nhiều cầu, hầm và công trình lớn. Nếu đầu tư phân kỳ với quy mô hạn chế, sau đó mở rộng sẽ phải tiếp tục đầu tư nền đường, cầu, hầm, nút giao và hệ thống công trình phụ trợ trong điều kiện tuyến đang khai thác. Việc này làm tăng chi phí, ảnh hưởng an toàn giao thông và có khả năng tiếp tục tác động đến rừng, đất đai, môi trường.

Các phân tích trên cho thấy, đầu tư 4 làn xe hoàn chỉnh ngay từ đầu vừa phù hợp quy hoạch, vừa bảo đảm tính đồng bộ, an toàn khai thác, tạo năng lực dự phòng cho tăng trưởng; đồng thời hạn chế việc phải đầu tư mở rộng nhiều lần.