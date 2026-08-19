TOP 10 xe bán ế nhất tháng 7: Vẫn những cái tên quen thuộc từ nhà Toyota và Suzuki

ANTD.VN -Thị trường ô tô Việt Nam tháng 7/2026 đã có sự phục hồi khi các thương hiệu tung ra ưu đãi lớn để kích cầu tiêu dùng trước thời điểm tháng Ngâu. Trong TOP 10 mẫu xe bán ế nhất tháng thì xe Nhật vẫn chiếm đa số, xe Hàn chỉ góp mặt 1 nhãn hàng.

Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Hyundai và VinFast, toàn thị trường tiêu thụ tổng cộng 59.031 xe trong tháng 7/2026, tăng 10% so với tháng 6 trước đó.

TOP 10 xe nhiên liệu đốt trong bán ế nhất vẫn là những cái tên quen thuộc của Toyota, Hyundai, Suzuki hay Honda. Tuy nhiên, một số mẫu xe luôn lọt vào TOP ế của tháng có lý do như xe kén khách hàng, giá cao thì một số mẫu dù bình dân nhưng cũng luôn nằm trong danh sách này một cách khó hiểu.

Đặc biệt, trong tháng 7, 10 mẫu xe bán ế nhất thì 2 thương hiệu đến từ Suzuki và 2 thương hiệu đến từ Isuzu.

Đứng đầu danh sách là Ford Mustang Mach- E với doanh số 6 chiếc bán ra. Mustang Mach- E là mẫu SUV thuần điện đầu tiên của Ford phân phối chính hãng tại Việt Nam, nhập khẩu từ Mexico. Xe được các đại lý bán ra với giá khoảng 1,6 tỷ đồng.

Xếp ngay sau là mẫu xe bình dân đến từ Hyundai Elantra với doanh số chỉ đạt 14 chiếc trong tháng. Hyundai Elantra là mẫu sedan cỡ C nổi bật với thiết kế thể thao, hiện đại và nhiều trang bị. Xe có giá bán niêm yết dao động từ khoảng 579 triệu đến 769 triệu đồng tùy phiên bản và được xem là dòng xe cạnh tranh trực tiếp với các dòng xe như Mazda3 hay Kia K3. Tuy nhiên, cả 2 đối thủ cạnh tranh của Elantra đều đã gần như vắng bóng trên thị trường.

Mẫu xe liên tục lọt vào TOP bán ế trong tháng của nhà Toyota, Alphard ế được cho là có lý do bởi đắt đỏ

Isuzu Mu-X với doanh số 18 chiếc bán ra trong tháng. Isuzu là dòng xe SUV 7 chỗ gầm cao chạy máy dầu, nhập khẩu nguyên chiếc. Xe nổi tiếng nhờ độ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và khung gầm chắc chắn. Tại thị trường Việt Nam, xe có mức giá niêm yết dao động từ khoảng 928 triệu đến 1,269 tỷ đồng tùy phiên bản. Tuy nhiên, dòng SUV 7 chỗ này lại khá cục mịch, không mang dáng vẻ hiện đại nên cũng dễ hiểu về doanh số bán ra.

Cùng đến từ nhà Isuzu còn có D-Max với 55 chiếc bán ra trong tháng. Isuzu D-Max là mẫu xe bán tải nhập khẩu từ Thái Lan, nổi tiếng với độ bền bỉ và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Tại Việt Nam, dòng xe này có 6 phiên bản gồm cả các bản chuyên dụng phục vụ công việc như D-Cargo 1000 và UTR 800, với mức giá dao động từ khoảng 650 triệu đến 880 triệu đồng.

Dòng MPV 7 chỗ, Avanza của Toyota ngày càng tỏ ra đuối sức so với các đối thủ cùng phân khúc

Trong các dòng xe nhà Toyota lọt vào danh sách bán ế luôn có dòng Alphard với doanh số mỗi tháng bán ra chỉ vài chục chiếc. Trong tháng 7, dòng xe này đạt 27 chiếc, nhưng do đây là dòng xe đặc thù, giá cao hàng lại ít nên doanh số tậm tịt là điều không khó hiểu.

Toyota Land Cruiser Prado có doanh số bán ra 37 chiếc. Nhưng đây cũng là dòng xe sang đặc thù của nhà Toyota nên doanh số khó có thể bứt phá. Toyota Land Cruiser Prado là mẫu xe SUV 7 chỗ hạng sang cỡ lớn nổi tiếng của hãng Toyota Nhật Bản. Tại Việt Nam, thế hệ mới nhất của dòng xe này có giá niêm yết từ khoảng 3,48 tỷ đồng, trang bị động cơ tăng áp 2.4L mạnh mẽ, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian và thiết kế ngoại nội thất hoàn toàn mới, đáng nói dù giá cao nhưng hãng ra hàng theo chính sách nhỏ giọt.

Suzuki Swift đến từ Nhật Bản cũng thường xuyên lọt TOP 10 xe bán ế trong tháng, dòng hatchback dường như không còn thu hút đối với người tiêu dùng trẻ

Dù vậy, dòng Avanza Premio của Toyota liên tiếp lọt vào TOP xe bán ế trong tháng cũng là điều khó hiểu. Với doanh số bán ra chỉ đạt 35 chiếc trong tháng 7 cho thấy dòng xe này đã đuối so với các đối thủ cùng phân khúc. Toyota Avanza Premio là dòng xe MPV 7 chỗ phổ thông chạy xăng. Xe có mức giá niêm yết từ 558 triệu đồng cho bản số sàn (MT) và từ 598 triệu đồng cho bản số tự động (CVT), cạnh tranh trực tiếp với các dòng xe cùng phân khúc như Mitsubishi Xpander hay Suzuki XL7.

Suzuki Jimny thêm một tháng nữa nằm trong TOP 10 xe bán ế nhất tháng 7 với doanh số 33 chiếc. Đây được định hình là dòng SUV cỡ nhỏ chuyên chạy địa hình (off-road) với thiết kế vuông vức, khung gầm rời và hệ dẫn động 2 cầu. Tại Việt Nam, xe được phân phối chính hãng bản 3 cửa (4 chỗ ngồi) nhập khẩu từ Nhật Bản với giá niêm yết khoảng 789 - 799 triệu đồng, thực tế đại lý có lúc ưu đãi giảm sâu nhưng doanh số vẫn khó bứt ra khỏi vùng ế.

Cùng phân khúc bán tải nhưng Isuzu D-Max quá đuối so với Ford Ranger và Toyota Hilux

Cùng đến từ nhà Suzuki còn có dòng Suzuki Swift với 42 chiếc bán ra trong tháng 7. Xe có giá niêm yết từ 569 triệu đồng cho bản một màu và 577 triệu đồng cho bản hai màu, với chi phí lăn bánh khoảng 628 đến 651 triệu đồng. Mẫu hatchback 5 chỗ này dùng động cơ Hybrid 1.2L, hộp số CVT nhưng có vẻ người tiêu dùng đã không còn mặn mà với dòng xe hatchback.

Honda trong tháng 7 chỉ có duy nhất 1 chiếc Civic nằm trong TOP 10 xe bán ế với 34 chiếc. Đây là mẫu sedan hạng C nổi tiếng của hãng xe Nhật Bản, hiện được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản chính.

Nhìn từ dòng Civic của Honda và Elantra của Hyundai cho thấy, xu hướng đối với dòng Sedan ở thị trường Việt Nam đã đi vào thoái trào.