Hà Nội quy hoạch thêm 5 cầu vượt sông Hồng trên Trục đại lộ cảnh quan

ANTD.VN -Tại Quy hoạch đang lấy ý kiến, TP Hà Nội dự kiến quy hoạch thêm 5 cầu vượt sông Hồng trên Trục đại lộ cảnh quan, giai đoạn 2026-2038, gồm Liên Trung, Tàm Xá, Cự Khối, Bát Tràng và Khuyến Lương.

TP Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân về điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 và phương án hướng tuyến Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tỷ lệ 1/500.

Tại Quy hoạch đang lấy ý kiến này, TP Hà Nội dự kiến quy hoạch thêm 5 cầu vượt sông Hồng trên Trục đại lộ cảnh quan, giai đoạn 2026-2038, gồm Liên Trung, Tàm Xá, Cự Khối, Bát Tràng và Khuyến Lương.

Trên sông Hồng hiện có 6 cầu đang khai thác là Thăng Long, Nhật Tân, Long Biên, Chương Dương, Vĩnh Tuy và Thanh Trì; 6 cầu đang thi công gồm Hồng Hà, Thượng Cát, Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi và Mễ Sở. Với việc dự kiến bổ sung quy hoạch 5 cầu, hệ thống cầu vượt sông Hồng dọc Trục đại lộ cảnh quan sẽ nâng lên 17. Điểm đầu là cầu Hồng Hà, điểm cuối là cầu Mễ Sở.

Quy hoạch bổ sung 5 cầu vượt sông Hồng trên Trục đại lộ

Phạm vi nghiên cứu trải dài 40 km theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, đi giữa đô thị trung tâm, thuộc địa giới hành chính của 16 xã phường ven sông Hồng. Tiến độ thực hiện dự kiến từ 2026 đến 2038.

Việc quy hoạch hệ thống cầu vượt sông nhằm kết nối liên hoàn đường bộ - đường thủy - đường sắt đô thị, tạo động lực phát triển cho khu vực và thành phố, phù hợp định hướng an toàn phòng chống lũ. Mục tiêu tạo tính liên tục, năng lực thông hành cao cho hệ thống giao thông dọc hai bên sông Hồng trong bối cảnh Trục đại lộ cảnh quan được xác lập là một trong 9 trục động lực phát triển của Thủ đô.

Theo quy hoạch tổng thể, cầu Liên Trung dự kiến trên địa bàn xã Ô Diên nối với xã Thiên Lộc. Cầu Tàm Xá trên đoạn tuyến đi qua phường Phú Thượng, vị trí dự kiến giữa cầu Thăng Long và Nhật Tân.

Cầu Nhật Tân, một trong những cầu vượt sông Hồng trên địa bàn TP Hà Nội

Cầu Cự Khối nối phường Lĩnh Nam với Long Biên, giữa đoạn cầu Vĩnh Tuy và Thanh Trì. Cầu Bát Tràng được quy hoạch trên phường Lĩnh Nam nối với xã Bát Tràng. Cầu Khuyến Lương kết nối Hà Nội với Hưng Yên.

Trong đó Quy hoạch cũng nêu rõ, cầu Liên Trung, Tàm Xá, Cự Khối, Bát Tràng và Khuyến Lương chưa xác định chính xác vị trí và hình thức vượt sông (cầu, hầm). Các vị trí này không nằm trong các trục vành đai ưu tiên nên sẽ không kết nối liên thông với Trục đại lộ cảnh quan, sẽ được nghiên cứu khi đầu tư xây dựng cầu.

Theo báo cáo ngày 12/8 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội, các cầu đang thi công đã bàn giao toàn bộ mặt bằng theo chỉ giới dự án.

Cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo dù bàn giao mặt bằng song còn một số tồn tại liên quan đến phá dỡ công trình, di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật. Cầu Thượng Cát phải giải phóng bổ sung hơn 1,1 ha mặt bằng do điều chỉnh dự án được thành phố phê duyệt cuối tháng 7. Cầu Ngọc Hồi ở xã Văn Giang, Phụng Công tỉnh Hưng Yên còn 9,86 ha (hơn 43,5%) mặt bằng đang giải phóng, nguy cơ ảnh hưởng tiến độ dự án.

Khối lượng thi công cầu Hồng Hà đạt 42,6%, cầu Mễ Sở 41,6%, cầu Tứ Liên gần 15,6%, cầu Trần Hưng Đạo hơn 30%, cầu Ngọc Hồi 20,7% và cầu Thượng Cát 14,3%.

Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đã được phê duyệt Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là đường trục chính đô thị, gồm phần đường chính quy mô 6 làn xe cơ giới, vận tốc thiết kế 80km/h; phần đường gom có quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 60km/h.