Rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật về khoảng cách an toàn trên cao tốc, phù hợp điều kiện Việt Nam

ANTD.VN -Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Xây dựng, Bộ Công an và các Bộ, ngành liên quan rà soát, hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan, trong đó có các quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn giữa các xe, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam.

Nghiên cứu quy định khoảng cách theo hướng dễ nhận biết

Chiều 11/9, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc làm việc với Bộ Xây dựng, Bộ Công an và các Bộ, ngành liên quan về việc rà soát các quy định khoảng cách an toàn giữa các xe khi đi trên đường cao tốc.

Báo cáo tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết các quy định về khoảng cách an toàn giữa các phương tiện đã có cơ sở pháp lý, phù hợp với thực tiễn giao thông trong nước, thông lệ quốc tế và các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia.

Việc duy trì khoảng cách phù hợp là cần thiết để phòng ngừa nguy cơ tai nạn, nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông.

Tuy nhiên, theo Bộ Xây dựng, cần tiếp tục nghiên cứu các quy định khoảng cách theo hướng dễ nhận biết, dễ thực hiện, phù hợp với các điều kiện giao thông, thời tiết và tình huống thực tế khác nhau.

Bộ cũng đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn để người dân hiểu rõ quy định, tăng cường ứng dụng công nghệ và hệ thống giao thông thông minh để cảnh báo, hỗ trợ lái xe.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu các Bộ, ngành rà soát lại các quy định về vận tốc và khoảng cách an toàn trên cao tốc, phù hợp với điều kiện Việt Nam (ảnh: Chính phủ)

Bộ Xây dựng sẽ phối hợp Bộ Công an nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện việc xử lý đối với những trường hợp vi phạm quy định về khoảng cách an toàn, nhất là các hành vi đi quá sát xe phía trước, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trên cao tốc.

Những trường hợp phát sinh do điều kiện khách quan cũng cần được xem xét để có hình thức hướng dẫn, nhắc nhở phù hợp.

Các ý kiến tại cuộc làm việc cơ bản thống nhất về sự cần thiết duy trì khoảng cách phù hợp giữa các phương tiện, tạo đủ thời gian xử lý tình huống, phòng ngừa tai nạn và bảo đảm an toàn giao thông.

Đại diện Bộ Công an cho rằng việc xử lý vi phạm cần dựa trên dữ liệu, chứng cứ rõ ràng và gắn với các điều kiện cần thiết về biển báo, vạch sơn, hệ thống giám sát để bảo đảm tính minh bạch, thuyết phục.

Các đại biểu cũng đề nghị tiếp tục rà soát các quy định về khoảng cách an toàn, biển báo, vạch sơn và tổ chức giao thông trên cao tốc.

Trong đó cần nghiên cứu, làm rõ các tình huống như xe nhập làn, chuyển làn, ùn tắc hoặc phải giảm tốc độ để tránh việc áp dụng quy định máy móc, gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

Một số ý kiến đề nghị nghiên cứu tổ chức giao thông theo hướng phân định rõ chức năng các làn xe, ưu tiên làn bên trái cho xe vượt hoặc phương tiện có tốc độ cao.

Đồng thời hạn chế tình trạng xe chạy chậm, xe tải, xe container đi song song gây cản trở lưu thông. Việc điều chỉnh tốc độ tối thiểu hoặc phân làn đối với từng nhóm phương tiện cần tiếp tục được nghiên cứu, đánh giá kỹ trước khi áp dụng.

Khoảng cách an toàn giữa các xe phù hợp với điều kiện Việt Nam

Kết luận cuộc làm việc, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc đánh giá cao Bộ Xây dựng, Bộ Công an, các Bộ, ngành, địa phương thời gian qua đã triển khai nhiều giải pháp tạo thuận lợi cho người dân tham gia giao thông, bảo đảm tính kết nối và an toàn.

Các Bộ, ngành cơ bản thống nhất rà soát lại các điều kiện, quy định về khoảng cách an toàn các xe trên cao tốc để phù hợp với điều kiện và thực tiễn

Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát, hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan, trong đó có các quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn giữa các xe, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam.

Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, rà soát Thông tư 38/2024, bảo đảm các quy định về tốc độ, khoảng cách an toàn phù hợp với thực tế tổ chức giao thông trên các tuyến cao tốc, đề xuất lộ trình xử lý những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện.

Cùng với rà soát quy định, Phó Thủ tướng thường trực yêu cầu kiểm tra, đánh giá đầy đủ điều kiện hạ tầng trên các tuyến cao tốc.

Trong đó hệ thống biển báo, vạch kẻ đường, camera giám sát và các điều kiện kỹ thuật phải được hoàn thiện theo tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu về tốc độ, khoảng cách an toàn và tổ chức giao thông. Việc tổ chức thực hiện phải gắn với điều kiện hạ tầng, có lộ trình phù hợp.

Bộ Công an được giao chỉ đạo các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe đưa nội dung về khoảng cách an toàn và các quy định liên quan vào chương trình đào tạo, sát hạch. Qua đó, hình thành ý thức tuân thủ ngay từ khi người dân học và thi lấy giấy phép lái xe.

Đối với việc kiểm tra, xử lý vi phạm, Phó Thủ tướng thường trực yêu cầu bảo đảm đầy đủ các điều kiện về hạ tầng, thiết bị và tiêu chuẩn trước khi triển khai. Việc thực hiện cần có lộ trình phù hợp, kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn. Các giải pháp phải xuất phát từ thực tế, bảo đảm tính phù hợp, khả thi, không áp dụng máy móc.

Mục tiêu không phải là xử phạt được bao nhiêu trường hợp hay thu được bao nhiêu tiền phạt, mà là bảo đảm người dân đi lại thuận lợi, an toàn. Qua đó từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và hình thành văn hóa giao thông.

Đồng thời tăng cường lực lượng Cảnh sát giao thông trên các tuyến cao tốc trong những ngày cao điểm, lễ, Tết và tại các tuyến đường có lưu lượng xe lớn.