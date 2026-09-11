Cảnh giác giả mạo cơ quan, tổ chức hứa tặng quà Trung thu để lừa đảo

ANTD.VN - Cận Tết Trung thu, nhu cầu tìm kiếm thông tin về các chương trình tặng quà, hỗ trợ trẻ em và hoạt động thiện nguyện gia tăng. Đây cũng là thời điểm các đối tượng lừa đảo lợi dụng để giăng bẫy trên không gian mạng.

Theo cảnh báo của lực lượng chức năng, kẻ gian có thể lập fanpage, tài khoản Facebook, Zalo, TikTok giả mạo cơ quan Nhà nước, trường học, tổ chức bảo trợ trẻ em hoặc doanh nghiệp, đăng thông tin hấp dẫn như “nhận quà Trung thu miễn phí”, “hỗ trợ tiền cho trẻ em”, “tặng voucher, lồng đèn”.

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Nạn nhân được dẫn dụ truy cập đường link, quét mã QR để “xác minh” hoặc “hoàn thiện hồ sơ”, từ đó cung cấp họ tên, số CCCD, thông tin trẻ em, tài khoản ngân hàng. Các đối tượng còn yêu cầu mã OTP hoặc chuyển trước tiền với lý do phí hồ sơ, vận chuyển, tiền đối ứng.

Ngoài ra, thủ đoạn giả mạo chương trình thiện nguyện, kêu gọi quyên góp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cũng được cảnh báo.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân kiểm chứng kỹ thông tin, không cung cấp mã OTP, không truy cập đường link, quét mã QR không rõ nguồn gốc và không chuyển tiền cho các chương trình chưa được xác minh.