Từ 15/9: Trách nhiệm của chủ đầu tư công trình, chủ xe trong nghiệm thu PCCC thay đổi ra sao?

ANTD.VN -Từ giữa tháng 9 tới chính thức áp dụng quy định mới về trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình và chủ phương tiện giao thông trong tổ chức nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy.

Nghị định 347/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 15/9/2026 sửa đổi bổ sung 4 Nghị định liên quan trong đó có Nghị định 105, 106 về phòng cháy chữa cháy có hiệu lực từ ngày 15/9/2026.

Nghị định đã sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình và chủ phương tiện giao thông trong tổ chức nghiệm thu về PCCC.

Theo đó, từ 15/9, chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình tổ chức nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với dự án, công trình và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả nghiệm thu; khai báo trên hệ thống Cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và truyền tin báo cháy trước khi đưa công trình vào hoạt động.

Chủ phương tiện giao thông tổ chức nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả nghiệm thu; thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý chuyên ngành về việc đưa phương tiện giao thông vào hoạt động.

Ngoài ra, Nghị định còn sửa đổi quy định về nội dung, thẩm quyền kiểm tra PCCC. Theo đó, cơ quan Công an theo phân cấp tổ chức kiểm tra định kỳ 1 năm một lần đối với cơ sở thuộc nhóm 1, công trình xây dựng trong quá trình thi công thuộc diện phải thẩm duyệt thiết kế, thẩm định thiết kế về PCCC, phương tiện giao thông; kiểm tra định kỳ 2 năm một lần đối với cơ sở thuộc nhóm 2.

Kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, có đơn khiếu nại, tố cáo về vi phạm pháp luật liên quan đến PCCC theo quy định hoặc theo yêu cầu phục vụ bảo đảm an ninh, trật tự của cơ quan có thẩm quyền đối với các cơ sở và phương tiện giao thông theo quy định.

UBND cấp tỉnh phân công, phân cấp cơ quan chuyên môn về xây dựng tổ chức kiểm tra định kỳ 1 năm một lần đối với cơ sở thuộc nhóm 1, 2 năm một lần đối với cơ sở thuộc nhóm 2.

Kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, có đơn khiếu nại, tố cáo về vi phạm pháp luật liên quan đến PCCC và cứu nạn, cứu hộ theo quy định hoặc khi có yêu cầu phối hợp để phục vụ bảo đảm an ninh, trật tự của cơ quan có thẩm quyền…

Không chỉ có vậy, Nghị định 347/2026 còn sửa đổi, bổ sung quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra PCCC, bổ sung thời gian huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cá nhân đồng thời thực hiện nhiều nhiệm vụ PCCC, cứu nạn, cứu hộ.

Cụ thể, cá nhân thực hiện nhiều nhiệm vụ PCCC phải thực hiện nội dung huấn luyện, bồi dưỡng tương ứng. Thời gian huấn luyện nghiệp vụ đối với nhóm này tối thiểu 24 giờ và không quá 32 giờ. Thời gian bồi dưỡng nghiệp vụ tối thiểu 8 giờ và không quá 12 giờ.

Trong khi đó, theo quy định hiện hành tại Nghị định 105/2025, thời gian huấn luyện, bồi dưỡng riêng theo từng nhóm đối tượng.

Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã và thành viên Đội PCCC và cứu nạn, cứu hộ cơ sở được huấn luyện từ 16-24 giờ, bồi dưỡng từ 4-8 giờ. Người thực hiện kiểm tra PCCC tại cơ sở, thành viên Đội PCCC và cứu nạn, cứu hộ chuyên ngành và người tham gia tình nguyện được huấn luyện từ 24-32 giờ, bồi dưỡng từ 8-12 giờ.

Quy định này chưa xác định thời lượng áp dụng khi một cá nhân đồng thời thuộc nhiều nhóm hoặc thực hiện nhiều nhiệm vụ.