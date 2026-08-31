Từ tháng 9/2026: VNeID tự động khóa tài khoản định danh nếu số điện thoại đăng ký không chính chủ

ANTD.VN - Từ 28/9 tới, VNeID tự động khóa tài khoản định danh điện tử khi số điện thoại đăng ký không còn chính chủ, đồng thời chi trả lương hưu, trợ cấp qua tài khoản an sinh xã hội trên VNeID.

Nghị định 320/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 69/2024 về định danh và xác thực điện tử có hiệu lực từ ngày 28/9/2026.

Theo khoản 1 Điều 8 Nghị định 320/2026, hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động khóa tài khoản định danh điện tử của công dân khi số thuê bao di động công dân sử dụng để đăng ký tài khoản định danh điện tử đã thay đổi và không chính chủ.

Như vậy, từ 28/9 cá nhân cần bảo đảm số thuê bao di động sử dụng để đăng ký tài khoản định danh điện tử là số thuê bao chính chủ. Trường hợp số thuê bao này đã thay đổi và không còn chính chủ, hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ tự động khóa tài khoản định danh điện tử của công dân.

Bên cạnh đó, Nghị định 320/2026 cũng quy định hệ thống tự động khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử khi căn cước điện tử của công dân bị khóa, mở khóa; Quy định mới về số thuê bao di động nhằm xác định rõ trường hợp tài khoản định danh điện tử bị khóa tự động, đồng thời đặt ra yêu cầu người sử dụng cần duy trì thông tin thuê bao đăng ký tài khoản định danh điện tử phù hợp với thông tin chính chủ.

Ngoài nội dung trên, Nghị định 320/2026 còn quy định việc chi trả lương hưu, trợ cấp qua tài khoản an sinh xã hội trên VNeID.

Theo Điều 1 Nghị định này, tài khoản hưởng an sinh xã hội là thông tin định danh trên ứng dụng định danh quốc gia.

Tài khoản này cho phép tích hợp tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để tiếp nhận hỗ trợ, lương hưu, các khoản chi trả an sinh xã hội và kinh phí hợp pháp khác.

Các khoản hỗ trợ, lương hưu, an sinh xã hội và kinh phí hợp pháp khác từ ngân sách nhà nước được chuyển vào tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID.

Mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân chỉ được tích hợp một tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động chính chủ, có thông tin trùng khớp với tài khoản định danh điện tử.

Trường hợp người thụ hưởng chưa tạo tài khoản hưởng an sinh xã hội và chưa có văn bản ủy quyền tiếp nhận thì khoản an sinh được chi trả bằng hình thức khác theo quy định.

Trong khi đó, Nghị định 69/2024/NĐ-CP chưa có khái niệm tài khoản hưởng an sinh xã hội và chưa quy định việc chi trả hỗ trợ, lương hưu và an sinh xã hội qua VNeID.

Đặc biệt, Nghị định 320/2026 còn bắt buộc nhiều tài khoản trên nền tảng số liên kết với VNeID.

Điều 19 Nghị định này yêu cầu tài khoản giao dịch điện tử trên nền tảng số thuộc các lĩnh vực sau phải liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử: Giáo dục, bình dân học vụ số; Chứng khoán, viễn thông, ngân hàng; Thương mại điện tử; Hóa đơn điện tử; Kinh doanh vận tải, du lịch, dược; Khám bệnh, chữa bệnh; Mạng xã hội tại Việt Nam.

Trong lĩnh vực thương mại điện tử, đối tượng được nêu cụ thể gồm người bán, người livestream bán hàng và người tiếp thị liên kết theo quy định.

Trong khi đó, theo quy định hiện hành tại Điều 9 Nghị định 69/2024 cơ quan, tổ chức, cá nhân được tạo lập tài khoản giao dịch điện tử theo pháp luật về giao dịch điện tử để phục vụ giao dịch, hoạt động của mình.

Chủ thể tạo lập tài khoản tự chịu trách nhiệm xác thực, bảo đảm tính chính xác của tài khoản và quyết định mức độ, giá trị sử dụng của từng mức tài khoản. Thông tin tạo tài khoản phải do chủ thể cung cấp và đồng ý cho sử dụng.

Nghị định 69/2024 chưa bắt buộc những tài khoản này phải liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử.