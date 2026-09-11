Hà Nội: Rà soát quy hoạch để đưa 19 xã, phường phía Tây trở thành động lực tăng trưởng mới

ANTD.VN - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn yêu cầu thành lập tổ công tác với sự tham gia của đại diện 19 xã, phường khu vực phía tây thành phố để rà soát hiện trạng, quy hoạch và kịch bản phát triển…

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn chủ trì cuộc họp

Ngày 11-9, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn chủ trì cuộc họp về tiến độ xây dựng Đề án phát triển khu vực phía Tây thành phố trở thành động lực tăng trưởng mới của Thủ đô.

Báo cáo của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội tại cuộc họp nêu rõ, theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, khu vực phía Tây được nghiên cứu theo hướng hình thành các cực, trục động lực mới, có tính liên kết và lan tỏa.

Vì thế, việc xây dựng Đề án phát triển khu vực phía Tây trở thành động lực tăng trưởng mới của Thủ đô chính là bước cụ thể hoá việc tổ chức thực hiện Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm trên một địa bàn trọng điểm.

Đề án này thực hiện chức năng tích hợp ba cực phát triển phía Tây thành một không gian tăng trưởng có quan hệ chức năng rõ ràng; tích hợp khoa học - công nghệ với giáo dục, đào tạo, doanh nghiệp và đô thị; tích hợp văn hóa, sinh thái với du lịch và kinh tế xanh; tích hợp hạ tầng giao thông với tổ chức không gian đô thị và các trung tâm phát triển; tích hợp nguồn lực công với nguồn lực tư; tích hợp quy hoạch phát triển với cơ chế quản trị và tổ chức thực hiện…

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn yêu cầu, việc xây dựng đề án phải gắn với thực tiễn, xác định rõ cách tiếp cận, bước đi và sản phẩm cụ thể. Các nhiệm vụ đang triển khai cần tiếp tục thực hiện song song, đồng thời được cập nhật, tích hợp vào đề án tổng thể.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, trước mắt, khu vực phía Tây cần xác định rõ các hạt nhân phát triển, trong đó tập trung vào Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và khu vực Vườn quốc gia Ba Vì, gắn với nghiên cứu phát triển du lịch nghỉ dưỡng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn yêu cầu các sở, ngành chủ động triển khai nhiệm vụ theo chức năng quản lý nhà nước; không chờ hoàn thành toàn bộ quy hoạch mới thực hiện các nội dung đã đủ điều kiện.

Mặt khác, thành lập tổ công tác với sự tham gia của đại diện 19 xã, phường trong khu vực phía tây để rà soát hiện trạng, quy hoạch, kịch bản phát triển và các kiến nghị.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn lưu ý đề án quy hoạch phải kế thừa những gì đã có, cập nhật những nội dung mới, bảo đảm phù hợp với Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm và nhanh chóng đưa các định hướng thành những nhiệm vụ, quy hoạch cụ thể để triển khai.