Hà Tĩnh đề nghị tạm dừng thu phí quốc lộ 1 qua tỉnh do không kịp thời sửa chữa hư hỏng

ANTD.VN - UBND tỉnh Hà Tĩnh có văn bản gửi Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam và Cienco4 đề nghị chỉ đạo thực hiện khắc phục, sửa chữa hư hỏng trên tuyến đường quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh.

Theo tỉnh Hà Tĩnh, từ khi đưa vào khai thác, sử dụng năm 2014 đến nay, Cienco4 đã tổ chức quản lý, bảo trì tuyến đường. Tuy nhiên việc duy tu, khắc phục, sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và hệ thống an toàn giao thông tại một số thời điểm chưa kịp thời, chưa đáp ứng yêu cầu khai thác.

UBND tỉnh Hà Tĩnh và các Sở, ngành, địa phương liên quan đã nhiều lần kiểm tra hiện trường, có văn bản đề nghị khắc phục, sửa chữa, nhưng tình trạng hư hỏng vẫn chưa được khắc phục triệt để và vẫn tiếp tục tái diễn.

Hiện nay, nhiều vị trí mặt đường hằn lún vệt bánh xe, ổ gà và các hư hỏng khác chưa được khắc phục triệt để.

Tình trạng trên có nguyên nhân khách quan do công trình đã khai thác hơn 12 năm, thường xuyên chịu tác động của bão, lũ, mưa lớn và các điều kiện thời tiết cực đoan.

Quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh xuống cấp, hư hỏng mất ATGT nhưng đơn vị quản lý, khai thác không kịp thời sửa chữa

Song tỉnh Hà Tĩnh cho rằng, nguyên nhân chủ quan là việc sửa chữa thời gian qua chủ yếu mới xử lý cục bộ từng vị trí, từng đoạn tuyến khi phát sinh hư hỏng hoặc khi có phản ánh, chưa có giải pháp tổng thể, căn cơ để xử lý dứt điểm các hư hỏng trên tuyến.

Việc kéo dài tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng khai thác, gây bức xúc trong nhân dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là tại các vị trí hằn lún, ổ gà và hệ thống báo hiệu giao thông bị xuống cấp.

Để bảo đảm điều kiện khai thác, an toàn giao thông và quyền lợi của người tham gia giao thông, việc kiểm tra, khắc phục, sửa chữa các hư hỏng trên tuyến là hết sức cần thiết và cấp bách.

Do đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Bộ Xây dựng và Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục quan tâm chỉ đạo, yêu cầu Cienco4 khẩn trương kiểm tra, xây dựng và thực hiện phương án sửa chữa, khắc phục đồng bộ, triệt để các hư hỏng trên toàn đoạn tuyến.

Trước mắt tập trung xử lý dứt điểm tình trạng mặt đường hằn lún vệt bánh xe, ổ gà, vạch sơn báo hiệu bị mờ và các hư hỏng có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn giao thông; đồng thời có giải pháp căn cơ, lâu dài, xác định rõ tiến độ, trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện.

Trường hợp Cienco4 không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, kịp thời các yêu cầu về bảo đảm chất lượng, an toàn khai thác, đề nghị Bộ Xây dựng và Cục Đường bộ Việt Nam xem xét, xử lý theo thẩm quyền, trong đó có việc tạm dừng thu phí đường bộ theo quy định.