TOP 10 mẫu xe bán ế nhất: Những mẫu xe "ế bền vững"

ANTD.VN - Số liệu công bố từ VAMA và các hãng xe cho thấy, trong tháng 8, doanh số bán ra của tất cả các hãng xe đều sụt giảm, thậm chí đối với cả những mẫu xe bán chạy nhất trong nhiều tháng.

Trong đó, TOP 10 mẫu xe bán ế nhất tháng 8 vẫn là những cái tên quen thuộc, đặc biệt đại diện đến từ Toyota góp mặt 4 mẫu xe.

Tháng 8/2026 là thời điểm thị trường ô tô vướng tháng Ngâu nên nhu cầu mua xe của người dùng giảm mạnh và những xe bán ế cũng đều giảm doanh số.

Đứng đầu trong danh sách bán chậm nhất tháng 8 vẫn là Ford Mustang Mach-E với doanh số 3 chiếc bán ra. Đây là chiếc xe thuần điện có giá bán khá cao của nhà Ford, trong bối cảnh hạ tầng trạm sạc chưa được hãng quan tâm đầu tư thì đây vẫn là một rào cản đáng kể đối với dòng xe thuần điện tại thị trường Việt Nam.

Xếp ngay sau đó là Isuzu Mu-X với 6 chiếc bán ra trong tháng. So với tháng trước đó, doanh số bán ra của dòng xe này lại giảm thêm một bậc. Trong khi tháng 7, dòng SUV 7 chỗ này vẫn bán ra được 18 chiếc.

Toyota Land Cruiser Prado là dòng xe 7 chỗ hạng sang thường xuyên nằm trong TOP 10 bán ế nhất tháng của hãng

Cũng đến từ nhà Isuzu còn có dòng xe D-Max với 29 chiếc bán ra. Dòng bán tải này vào tháng trước còn bán ra được 55 chiếc thì doanh số tháng này sụt giảm gần một nửa.

Hyundai Elantra vẫn tiếp tục duy trì doanh số ế với 14 chiếc bán ra, tương đương với tháng trước đó. Sedan hạng C đang là phân khúc kén khách nhất khi Elantra cũng đã 6 năm không có bản nâng cấp ở Việt Nam cùng xu hướng SUV lên ngôi và sedan thoái trào trong vài năm gần đây.

Toyota Alphard tháng này cũng chỉ bán ra được 17 chiếc. Cùng đến từ nhà Toyota còn có dòng Avanza Premio dù đây là dòng xe bình dân nhưng doanh số tháng 8 vừa qua cũng chỉ được 26 chiếc. Đáng nói, dòng xe này của nhà Toyota liên tiếp lọt TOP 10 mẫu xe bán ế nhất trong tháng mà không phải do giá cả hay hạ tầng dịch vụ.

Dòng MPV 7 chỗ, Avanza của Toyota ngày càng tỏ ra đuối sức so với các đối thủ cùng phân khúc

Dòng xe sang Toyota Land Cruiser và Toyota Land Cruiser Prado lần lượt với doanh số 30 và 31 chiếc bán ra. Doanh số 2 dòng xe này bán ra chậm được lý giải là do giá cao và hàng chậm về, trong khi đó mẫu xe bình dân Avanza Premio ngày càng tỏ ra đuối sức trong phân khúc MPV so với xe điện. Thêm vào đó, dù được định hình là đối thủ của Mitsubishi Xpander hay Suzuki XL7 nhưng dòng 7 chỗ này của nhà Toyota ngày càng kém.

Mẫu Sedan hạng C của nhà Hyundai, Elantra ngày càng tỏ ra đuối sức

Một cái tên quen thuộc với thị trường là Suzuki Swift, cũng là dòng xe nhỏ nhắn, giá cả phải chăng nhưng vì sao liên tiếp nằm trong danh sách TOP 10 xe bán ế nhất tháng thì cũng khó có câu trả lời thỏa đáng.

Honda trong một vài tháng qua thì dòng xe bán ế nhất chỉ có Honda Civic với doanh số 33 chiếc trong tháng. Đây là mẫu sedan hạng C nổi tiếng của hãng xe Nhật Bản, hiện được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản chính.