Ấn tượng phối cảnh Khải hoàn môn 36m soi bóng hồ Gươm trong quy hoạch mới

ANTD.VN - Đứng trước đồ án quy hoạch tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng đang được công khai xin ý kiến, nhiều người dân bất ngờ trước phối cảnh Khải hoàn môn cao 36m cùng Quảng trường Hòa Bình rộng gần 2ha dự kiến mở ra ở cửa ngõ phía Bắc hồ Gươm...
Tại gian trưng bày Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng, khu vực giới thiệu phương án kiến trúc phía Bắc hồ Gươm thu hút sự chú ý lớn của người xem. Tấm bản đồ tỷ lệ lớn đặt ngay vị trí trung tâm mô tả chi tiết phương án biến đổi toàn bộ khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục hiện nay thành Quảng trường Hòa Bình rộng 1,95ha.
Khu vực này nhiều năm qua luôn chịu áp lực lớn về mật độ giao thông và hạ tầng dân cư chật hẹp. Theo phương án đề xuất, thành phố dự kiến giải tỏa các khối nhà dân cư cũ để tạo lập một không gian công cộng rộng mở. Điểm nhấn trung tâm của toàn bộ đồ án là công trình biểu tượng Khải hoàn môn, mở toang tầm nhìn từ khu phố cổ hướng thẳng ra mặt hồ.
Trên bản vẽ mặt cắt kỹ thuật, Khải hoàn môn được thiết kế vươn cao 36m. Ý tưởng tạo hình lấy cảm hứng từ hình tượng đôi cánh chim hạc trên trống đồng Đông Sơn, hai cánh vươn cao đỡ lấy Quốc kỳ cờ đỏ sao vàng ở chính giữa. Phía dưới chân vòm là lối đi bộ xuyên tâm, dẫn thẳng từ phố Cầu Gỗ ra mép nước hồ Gươm.
Giải pháp ngầm hóa hạ tầng là điểm đột phá của đồ án. Toàn bộ các dịch vụ công cộng, không gian trưng bày bảo tàng và bãi đỗ xe được chuyển xuống 4 tầng hầm sâu dưới lòng đất. Nhờ đó, mặt đất được giải phóng tối đa để trồng cây xanh, lát đá dạo bộ và xây dựng các tiểu cảnh mặt nước.
Bên cạnh khối kiến trúc cổng vòm, đồ án còn bố trí cụm biểu tượng hòa bình với hình ảnh đàn chim bồ câu trắng tung cánh bay lên từ hồ nước tròn. Đây sẽ là quảng trường nghệ thuật ngoài trời, phục vụ các sự kiện văn hóa lớn của Thủ đô.
Không gian mới này được tổ chức liền mạch với các di tích lịch sử hiện hữu quanh khu vực như Đền Bà Kiệu, Đền Ngọc Sơn và Tượng đài Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh. Đồ án tạo nên sự gắn kết tự nhiên giữa các lớp di sản truyền thống với công trình biểu tượng của thời đại mới.
Khi màn đêm buông xuống, toàn bộ khu vực quảng trường bừng sáng bởi hệ thống đèn nghệ thuật ngầm và ánh sáng hắt từ chân vòm cổng. Cột cờ Tổ quốc đỏ rực in bóng xuống mặt nước, tạo nên một khung cảnh lung linh bên bờ hồ lịch sử.