Ấn tượng phối cảnh Khải hoàn môn 36m soi bóng hồ Gươm trong quy hoạch mới

ANTD.VN - Đứng trước đồ án quy hoạch tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng đang được công khai xin ý kiến, nhiều người dân bất ngờ trước phối cảnh Khải hoàn môn cao 36m cùng Quảng trường Hòa Bình rộng gần 2ha dự kiến mở ra ở cửa ngõ phía Bắc hồ Gươm...

Tại gian trưng bày Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng, khu vực giới thiệu phương án kiến trúc phía Bắc hồ Gươm thu hút sự chú ý lớn của người xem. Tấm bản đồ tỷ lệ lớn đặt ngay vị trí trung tâm mô tả chi tiết phương án biến đổi toàn bộ khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục hiện nay thành Quảng trường Hòa Bình rộng 1,95ha.

Bản đồ hiện trạng khu vực phía Bắc hồ Gươm cho thấy mật độ xây dựng dày đặc với ba khu dân cư A, B, C nằm xen kẹt giữa các tuyến phố Cầu Gỗ, Hàng Gai, Đinh Tiên Hoàng.

Khu vực này nhiều năm qua luôn chịu áp lực lớn về mật độ giao thông và hạ tầng dân cư chật hẹp. Theo phương án đề xuất, thành phố dự kiến giải tỏa các khối nhà dân cư cũ để tạo lập một không gian công cộng rộng mở. Điểm nhấn trung tâm của toàn bộ đồ án là công trình biểu tượng Khải hoàn môn, mở toang tầm nhìn từ khu phố cổ hướng thẳng ra mặt hồ.

Quy hoạch tổng mặt bằng Quảng trường Hòa Bình rộng 1,95ha, xác định vị trí đặt Khải hoàn môn, cụm tượng đài chim bồ câu và phương án mở rộng đường Cầu Gỗ, Lương Văn Can, Hàng Dầu lên 12m.

Trên bản vẽ mặt cắt kỹ thuật, Khải hoàn môn được thiết kế vươn cao 36m. Ý tưởng tạo hình lấy cảm hứng từ hình tượng đôi cánh chim hạc trên trống đồng Đông Sơn, hai cánh vươn cao đỡ lấy Quốc kỳ cờ đỏ sao vàng ở chính giữa. Phía dưới chân vòm là lối đi bộ xuyên tâm, dẫn thẳng từ phố Cầu Gỗ ra mép nước hồ Gươm.

Mặt cắt kỹ thuật công trình Khải hoàn môn cao 36m, thể hiện trục kết nối thẳng xuống 4 tầng hầm của Bảo tàng tưởng niệm hòa bình và hệ thống đường sắt đô thị.

Sơ đồ mặt bằng không gian ngầm phân khu Zone A và Zone B, tích hợp bãi đỗ xe và các lối lên xuống kết nối đồng bộ với tuyến tàu điện ngầm chạy ngầm qua lòng đất.

Giải pháp ngầm hóa hạ tầng là điểm đột phá của đồ án. Toàn bộ các dịch vụ công cộng, không gian trưng bày bảo tàng và bãi đỗ xe được chuyển xuống 4 tầng hầm sâu dưới lòng đất. Nhờ đó, mặt đất được giải phóng tối đa để trồng cây xanh, lát đá dạo bộ và xây dựng các tiểu cảnh mặt nước.

Phối cảnh góc nhìn ban ngày từ phố Cầu Gỗ sau khi mở rộng, mở ra trục cảnh quan khoáng đạt dẫn thẳng ra mặt hồ và biểu tượng Khải hoàn môn.

Mặt chính diện Khải hoàn môn soi bóng xuống mặt nước hồ Gươm, tạo lập điểm nhấn kiến trúc uy nghiêm ngay cửa ngõ phía Bắc.

Tầm nhìn mặt đất ngang tầm mắt xuyên qua vòm cổng Khải hoàn môn, mở hướng tiếp cận thông thoáng cho dòng người đi bộ từ phố cổ ra bờ hồ.

Bên cạnh khối kiến trúc cổng vòm, đồ án còn bố trí cụm biểu tượng hòa bình với hình ảnh đàn chim bồ câu trắng tung cánh bay lên từ hồ nước tròn. Đây sẽ là quảng trường nghệ thuật ngoài trời, phục vụ các sự kiện văn hóa lớn của Thủ đô.

Quảng trường biểu tượng hòa bình với cụm tác phẩm đàn bồ câu trắng tung cánh bên hồ nước, bao quanh là các tuyến đường dạo rợp bóng cây xanh.

Không gian đi bộ kết nối Khải hoàn môn với Bảo tàng tưởng niệm hòa bình ban ngày, mang lại môi trường sinh hoạt cộng đồng trong lành cho người dân.

Không gian mới này được tổ chức liền mạch với các di tích lịch sử hiện hữu quanh khu vực như Đền Bà Kiệu, Đền Ngọc Sơn và Tượng đài Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh. Đồ án tạo nên sự gắn kết tự nhiên giữa các lớp di sản truyền thống với công trình biểu tượng của thời đại mới.

Toàn cảnh trên cao thể hiện sự kết nối hài hòa giữa cụm di tích Đền Bà Kiệu, Đền Ngọc Sơn với quần thể Quảng trường Hòa Bình và Khải hoàn môn.

Khi màn đêm buông xuống, toàn bộ khu vực quảng trường bừng sáng bởi hệ thống đèn nghệ thuật ngầm và ánh sáng hắt từ chân vòm cổng. Cột cờ Tổ quốc đỏ rực in bóng xuống mặt nước, tạo nên một khung cảnh lung linh bên bờ hồ lịch sử.

Phối cảnh lung linh về đêm nhìn từ trục phố Cầu Gỗ mở rộng, nơi ánh sáng nghệ thuật dẫn dắt bước chân người dân hướng về phía mặt hồ.