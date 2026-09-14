Viêm gan B mạn tính – Đừng chờ đến khi lá gan lên tiếng

ANTD.VN - Viêm gan B mạn tính có thể diễn biến âm thầm nhiều năm, virus HBV vẫn âm thầm gây tổn thương gan, làm tăng nguy cơ xơ gan, suy gan và ung thư gan nếu không được phát hiện, theo dõi và điều trị phù hợp.

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ những ý kiến từ bác sĩ (BS) Lương Tuấn Kiên – Trung tâm Kỹ thuật cao và Tiêu hóa Hà Nội liên quan đến bệnh viêm gan B mạn tính.

Như BS Kiên cho biết, thì bệnh viêm gan B mạn tính xảy ra khi virus HBV tồn tại trong cơ thể kéo dài. Điều đáng lưu ý là không phải người bệnh nào cũng có biểu hiện rõ ràng, nhiều trường hợp chỉ phát hiện bệnh tình cờ khi xét nghiệm sức khỏe hoặc khi gan đã xuất hiện những tổn thương đáng kể.

HBV có thể lây truyền chủ yếu qua ba con đường: Từ mẹ sang con, qua sinh hoạt tình dục với người nhiễm virus nếu không có biện pháp bảo vệ và qua tiếp xúc với máu hoặc dịch cơ thể có chứa virus. Ngược lại, viêm gan B không lây qua những tiếp xúc thông thường như bắt tay, ôm, dùng chung bàn ghế hay ăn uống cùng nhau.

Chủ động xét nghiệm để biết mình có nhiễm HBV hay không là bước đầu tiên để bảo vệ sức khỏe. Với người chưa có miễn dịch, tiêm vaccine viêm gan B là biện pháp phòng bệnh quan trọng (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

BS Kiên lưu ý, ở giai đoạn mạn tính, viêm gan B có thể gần như không gây triệu chứng. Một số người bệnh có thể xuất hiện tình trạng mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn, khó chịu hoặc đau tức vùng hạ sườn phải. Khi bệnh tiến triển, có thể xuất hiện vàng da, vàng mắt hoặc nước tiểu sẫm màu nhưng có triệu chứng không đồng nghĩa với việc lá gan hoàn toàn khỏe mạnh.

Tuy nhiên, một quan niệm cần được hiểu đúng là không phải cứ mắc viêm gan B mạn tính là phải dùng thuốc ngay. Tùy từng trường hợp, bác sĩ sẽ đánh giá mức độ hoạt động của virus, tình trạng chức năng và tổn thương gan để quyết định có cần điều trị hay tiếp tục theo dõi.

Theo BS Kiên, với người đã được chẩn đoán viêm gan B mạn tính, việc quản lý bệnh cần được thực hiện lâu dài và theo hướng dẫn của BS.

Trước hết, người bệnh cần khám và theo dõi định kỳ, thực hiện các xét nghiệm cần thiết để đánh giá hoạt động của virus, chức năng gan và mức độ tổn thương gan.

Nếu có chỉ định điều trị, người bệnh cần tuân thủ đúng phác đồ, sử dụng thuốc theo hướng dẫn và không tự ý ngừng thuốc. Việc điều trị không đúng hoặc bỏ thuốc có thể ảnh hưởng đến hiệu quả kiểm soát virus.

Bên cạnh đó, cần hạn chế những yếu tố có thể tiếp tục gây tổn thương gan, đặc biệt là rượu bia và việc tự ý sử dụng thuốc, thực phẩm bổ sung hoặc các sản phẩm không rõ nguồn gốc.

Một vấn đề khác cũng không nên bỏ qua là bảo vệ người thân. Thành viên trong gia đình và bạn tình của người nhiễm HBV nên được xét nghiệm để xác định tình trạng nhiễm virus và tiêm vaccine viêm gan B nếu chưa có miễn dịch, theo tư vấn của nhân viên y tế.

Viêm gan B mạn tính đáng lo không chỉ vì mức độ phổ biến mà còn bởi khả năng “ẩn mình” trong thời gian dài. Khi người bệnh xuất hiện những dấu hiệu rõ ràng, gan có thể đã chịu tổn thương đáng kể.

“Hiểu đúng về viêm gan B để không kỳ thị người bệnh, không chủ quan với chính mình và quan trọng hơn, không bỏ lỡ thời điểm bảo vệ lá gan trước khi biến chứng xuất hiện” – BS Lương Tuấn Kiên nhấn mạnh.