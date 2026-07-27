Yêu cầu kiểm điểm, chấn chỉnh tiến độ chậm trễ tại cao tốc Cần Thơ- Hậu Giang- Cà Mau.

ANTD.VN - Bộ Xây dựng vừa yêu cầu Ban QLDA Mỹ Thuận tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm và chấn chỉnh các đơn vị trong việc chưa quyết liệt, chưa nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện các chỉ đạo của Bộ liên quan đến tiến độ cao tốc Cần Thơ- Hậu Giang- Cà Mau.

Theo đó, văn bản của Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam, Ban QLDA Mỹ Thuận khẩn trương khắc phục các tồn tại và đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân của dự án Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang - Cà Mau.

Theo Bộ Xây dựng, dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và đoạn Hậu Giang - Cà Mau đã được Ban QLDA Mỹ Thuận (chủ đầu tư) và các nhà thầu tổ chức triển khai thi công hoàn thành tuyến chính.

Để sớm hoàn thành các hạng mục còn lại, đưa dự án vào khai thác đồng bộ, cũng như đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác, Bộ Xây dựng đã có nhiều văn bản đôn đốc, chỉ đạo chủ đầu tư và các đơn vị chủ động rà soát các tồn tại, khiếm khuyết các vị trí đường đầu cầu, cống bị lún lệch và các vị trí đã khắc phục nhưng chưa đảm bảo độ bằng phẳng để tổ chức khắc phục đảm bảo yêu cầu chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn của dự án; chủ động nguồn vật liệu, bổ sung thêm các mũi thi công, tăng ca, tăng kíp để tổ chức thi công các hạng mục còn lại theo kế hoạch.

Bộ Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư phải kiểm điểm, chấn chỉnh tiến độ dự án cao tốc Cần Thơ- Hậu Giang- Cà Mau

Tuy nhiên, Ban QLDA Mỹ Thuận và các đơn vị chưa nghiêm túc thực hiện, dẫn đến tiến độ triển khai các hạng mục còn lại tiếp tục chậm trễ, việc khắc phục các tồn tại, khiếm khuyết của các đơn vị chưa triệt để và kịp thời, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.

Do vậy, Bộ Xây dựng yêu cầu Ban QLDA Mỹ Thuận tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm và chấn chỉnh các đơn vị trong việc chưa quyết liệt, chưa nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện các chỉ đạo của Bộ; rà soát, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ; chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng Bộ Xây dựng về tiến độ, chất lượng công trình, giải ngân vốn đã bố trí cho dự án.

Bộ Xây dựng yêu cầu Giám đốc Ban QLDA Mỹ Thuận phải tổ chức họp để kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện hàng tuần, đối với các công việc chậm so với kế hoạch tuần, phải yêu cầu các nhà thầu có các giải pháp khắc phục ngay trong tuần kế tiếp (bổ sung thiết bị, nhân lực, vật lực, tăng ca, tăng kíp, ...);

Đối với các nhà thầu không thể khắc phục, phải khẩn trương thực hiện điều chuyển khối lượng hoặc bổ sung nhà thầu phụ thay thế theo đúng quy định của hợp đồng.