Quảng Ninh cần đánh giá kỹ về tuyến cao tốc kết nối Hải Phòng- Hạ Long với Vành đai 5 vùng Thủ đô

ANTD.VN -Bộ Xây dựng cho rằng, việc TP Quảng Ninh đề xuất dịch chuyển tuyến cao tốc Nội Bài - Hạ Long cần được đánh giá kỹ lưỡng các tác động, bảo đảm chặt chẽ.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản phản hồi đề xuất của Quảng Ninh về việc bổ sung tuyến cao tốc dài khoảng 55km, kết nối cao tốc Hải Phòng - Hạ Long với đường Vành đai 5 Vùng Thủ đô Hà Nội.

Theo Bộ Xây dựng, triển khai Luật Quy hoạch, quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Xây dựng đã tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ.

Trong đó, trên địa bàn TP Quảng Ninh có 3 tuyến cao tốc (Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái, Nội Bài - Hạ Long, Tiên Yên - Lạng Sơn - Cao Bằng), tổng chiều dài khoảng 260km, mật độ theo dân số và diện tích cao hơn bình quân cả nước.

Đối với đoạn tuyến kết nối theo đề xuất của TP Quảng Ninh, theo Bộ Xây dựng, dự án có hướng tuyến song song với tuyến Nội Bài - Hạ Long đã được quy hoạch từ lâu.

"Việc đề xuất dịch chuyển tuyến cao tốc Nội Bài - Hạ Long cần được đánh giá kỹ lưỡng các tác động, bảo đảm chặt chẽ. UBND TP Quảng Ninh cần phối hợp với Bộ Xây dựng nghiên cứu trong quá trình lập điều chỉnh quy hoạch kết cấu hạ tầng đường bộ thời gian tới", văn bản nêu.

Quảng Ninh muốn xây cao tốc kết nối Hải Phòng- Hạ Long với Vành đai 5-vùng Thủ đô

Bộ Xây dựng cũng cho biết, theo báo cáo của UBND TP Quảng Ninh, quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đã xác định tuyến đường kết nối từ cao tốc Hải Phòng - Hạ Long đến đường Vành đai 5 có tiêu chuẩn kỹ thuật là "đường tốc độ cao hoặc cao tốc". Do vậy, UBND TP Quảng Ninh thực hiện quản lý, đầu tư theo quy định tại Luật Đường bộ.

Liên quan đến đề xuất bổ sung nút giao giữa tuyến đường kết nối từ cao tốc Hải Phòng - Hạ Long đến đường Vành đai 5 Vùng Thủ đô Hà Nội, theo Bộ Xây dựng, đường Vành đai 5 đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư. Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đã sơ bộ xác định 2 nút giao liên thông gần vị trí nút giao do UBND TP Quảng Ninh đề xuất.

"Do đoạn tuyến, vị trí kết nối giữa tuyến đường đề xuất với đường Vành đai 5 nằm trên địa bàn TP Hải Phòng nên UBND TP Quảng Ninh cần phối hợp chặt chẽ với UBND TP Hải Phòng để rà soát, thống nhất và lựa chọn vị trí nút giao bảo đảm phù hợp với quy định về khoảng cách theo quy chuẩn hiện hành", Bộ Xây dựng đề nghị.

Trước đó, tuyến cao tốc kết nối từ cao tốc Hải Phòng - Hạ Long đến đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội được TP Quảng Ninh báo cáo đề xuất bổ sung vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 có chiều dài khoảng 55km.

Điểm đầu tại nút giao Hạ Long Xanh (Km 6+700 tuyến cao tốc Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái), thuộc phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh.

Điểm cuối kết nối với đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội trên địa bàn TP Hải Phòng (thuộc phường Trần Nhân Tông, TP Hải Phòng).

Tuyến được đề xuất quy mô quy hoạch đường cao tốc 6 làn xe và nút giao cuối tuyến kết nối với Vành đai 5 Vùng Thủ đô Hà Nội (CT39); tốc độ thiết kế đường cao tốc từ 100-120km/h; Thực hiện đồng bộ với đường Vành đai 5 Vùng thủ đô Hà Nội và hoàn thành đưa vào sử dụng trước năm 2030.

Song hành đường cao tốc đã có 4 làn đường gom hai bên do tỉnh Quảng Ninh đang triển khai, dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Trong trường hợp đề xuất bổ sung tuyến cao tốc kết nối cao tốc Hải Phòng - Hạ Long với đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội không được chấp thuận, UBND tỉnh Quảng Ninh kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh hướng tuyến cao tốc Nội Bài - Bắc Ninh - Hạ Long (CT.09).

Cụ thể, đoạn từ nút giao với đường Vành đai 5 theo quy hoạch đến cao tốc Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái (CT.06) được đề xuất dịch chuyển về trùng với phạm vi điểm đầu và điểm cuối của tuyến cao tốc mới.

Đồng thời, Quảng Ninh đề xuất được giao làm cơ quan chủ quản, tổ chức quản lý, trình phê duyệt chủ trương đầu tư cũng như phê duyệt, quyết định đầu tư dự án bằng nguồn vốn ngân sách của tỉnh.

Theo UBND TP Quảng Ninh, việc đầu tư tuyến cao tốc này phù hợp với chủ trương, định hướng của Trung ương về tăng cường kết nối vùng và liên vùng; thúc đẩy liên kết giữa Vùng Thủ đô, sân bay Gia Bình với tuyến cao tốc ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng - Ninh Bình, hệ thống đường bộ ven biển quốc gia, các cửa khẩu quốc tế và khu vực cảng biển Hải Phòng, Quảng Ninh.

Địa phương cho biết đã chủ động nghiên cứu phương án đầu tư, hướng tuyến và nguồn lực thực hiện; cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong phạm vi tuyến đề xuất.

TP Quảng Ninh cũng cam kết bố trí đủ nguồn vốn để triển khai dự án, qua đó nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông quốc gia và tạo động lực phát triển mới cho Quảng Ninh cũng như khu vực phía Bắc.