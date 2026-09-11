Vĩnh Thanh trang bị “lá chắn” an toàn thông tin trong chuyển đổi số

ANTD.VN - Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng sâu rộng, xã Vĩnh Thanh (TP Hà Nội) tổ chức hội nghị tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng bảo vệ dữ liệu, thiết bị và hệ thống thông tin. Đồng thời chủ động phòng ngừa các nguy cơ lừa đảo, mã độc, tấn công mạng.

Dự hội nghị có đồng chí Trần Đình Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thanh; Đại diện các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị và cán bộ, công chức, thành viên các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn xã.

Đồng chí Trần Đình Ngọc.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Trần Đình Ngọc cho biết, trong quá trình đẩy mạnh chuyển đổi số, bảo đảm an toàn thông tin là nhiệm vụ quan trọng, không chỉ bó hẹp đối với cán bộ chuyên trách mà cần được thực hiện thường xuyên bởi tất cả cán bộ, công chức và người sử dụng các hệ thống thông tin.

Chủ động nhận diện nguy cơ, phòng ngừa và xử lý kịp thời các sự cố góp phần bảo vệ dữ liệu, hệ thống thông tin, bảo đảm hoạt động của cơ quan, đơn vị an toàn, hiệu quả.

Đồng chí Trần Đình Ngọc đề nghị các đại biểu tập trung lắng nghe, tích cực trao đổi, thảo luận, nêu những khó khăn, vướng mắc trong thực tế để được hướng dẫn, giải đáp; Qua đó nâng cao kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm trong bảo đảm an toàn thông tin, nhất là trong quá trình sử dụng các nền tảng số và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Tại hội nghị, các đại biểu được tập huấn về tình hình an toàn thông tin trên thế giới và tại Việt Nam; một số điểm lưu ý trong các văn bản pháp luật; Đánh giá cấp độ an toàn thông tin và nhiệm vụ tuân thủ Luật An ninh mạng đối với cơ quan, tổ chức.

Đặc biệt, các nội dung tập huấn tập trung vào những kỹ năng thiết thực như bảo mật mật khẩu, xác thực đa yếu tố, bảo mật khi sử dụng email, bảo vệ thiết bị di động và máy tính; phòng, chống tấn công mạng, mã độc.

Xã Vĩnh Thanh hướng tới nâng cao nhận thức, kỹ năng và trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động và lực lượng cơ sở.

Đồng thời, hướng dẫn nhận diện các nguy cơ phổ biến như lừa đảo trực tuyến (phishing), giả mạo quản trị, keylogger, mã độc Trojan, đánh cắp token, chia sẻ mật khẩu và các hình thức tấn công khác trên không gian mạng…

Qua tập huấn, xã Vĩnh Thanh hướng tới nâng cao nhận thức, kỹ năng và trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động và lực lượng cơ sở, góp phần xây dựng môi trường số an toàn, phục vụ hiệu quả công tác chuyển đổi số tại địa phương.