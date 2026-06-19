Giải bơi ứng dụng Công an Hà Nội năm 2026: Ấn tượng từ những cú bứt tốc thực chiến

ANTD.VN - Sáng 19-6, không gian bể bơi Thành Công (phường Giảng Võ, Hà Nội) như rung chuyển bởi tiếng còi xuất phát đanh gọn và tiếng hò reo vang dội từ các khán đài. Những sải tay rẽ sóng dũng mãnh, những cú rướn người chạm vạch đích chỉ chênh lệch nhau vài phần trăm giây đã đẩy kịch tính của Giải bơi ứng dụng CATP Hà Nội năm 2026 lên cao ngay từ những loạt bơi đầu tiên. 469 cán bộ chiến sĩ đến từ các đơn vị đã lao mình xuống nước, cống hiến những màn bứt tốc nghẹt thở...

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP phát biểu khai mạc Giải Bơi ứng dụng năm 2026 của Công an Thủ đô

Yêu cầu thực chiến từ mệnh lệnh của người chỉ huy

Đến dự và chỉ đạo giải đấu, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã định hình rõ nét tầm chiến lược của giải đấu năm nay. Không dừng lại ở một hoạt động thể thao phong trào thuần túy, đồng chí Phó Giám đốc nhấn mạnh giải đấu là đợt sát hạch nghiêm túc để đánh giá thực chất chất lượng huấn luyện thể lực và nghiệp vụ trong toàn lực lượng Công an Thủ đô.

Nằm trong chuỗi hoạt động thi đua sôi nổi hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) và hưởng ứng "cao điểm 200 ngày rèn sức, luyện tài lập công tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X", giải đấu mang trọng trách khơi dậy ý chí quyết tâm của mỗi cán bộ chiến sĩ.

Các đồng chí lãnh đạo cùng chỉ huy các đơn vị tham gia giải bơi ứng dụng quy mô lớn của CATP

Dự lễ khai mạc còn có đại diện các đơn vụ của Cục Công tác chính trị Bộ Công an

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền khẳng định, bơi ứng dụng là nội dung huấn luyện nghiệp vụ cốt lõi, có ý nghĩa sống còn đối với lực lượng Công an nhân dân. Bộ môn này trực tiếp cấu thành nền tảng thể lực, bản lĩnh chính trị, khả năng cơ động dẻo dai và đặc biệt là kỹ năng cứu hộ, cứu nạn để người lính sẵn sàng đáp ứng yêu cầu tác chiến trong mọi điều kiện khắc nghiệt nhất.

Ghi nhận sự quan tâm sát sao của cấp ủy, chỉ huy 92 đơn vị Công an xã, phường và các Phòng nghiệp vụ đã chủ động vượt khó, đầu tư cơ sở vật chất để CBCS tập luyện, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền cũng đưa ra những mệnh lệnh siết chặt kỷ cương giải đấu.

Đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu đội ngũ trọng tài phải cầm cân nảy mực với thái độ khách quan, công tâm, tuyệt đối tuân thủ điều lệ; đồng thời đòi hỏi các vận động viên phải thi đấu với tinh thần "Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng", bung hết khả năng để chiếm lĩnh những đỉnh cao thành tích mới.

Những màn tranh tài sôi nổi của các cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô

Sôi nổi những sải tay rẽ sóng giữa các lứa tuổi

Ngay sau lời tuyên bố khai mạc của đồng chí Phó Giám đốc CATP, mặt nước bể bơi thực sự "dậy sóng". Không khí tại hiện trường được đốt cháy bởi sự xuất hiện của các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy các phòng nghiệp vụ và Công an các xã, phường. Không còn khoảng cách đứng trên bục chỉ huy, các đồng chí lãnh đạo đứng dọc hai bên mép bể bơi, tay cầm đồng hồ bấm giờ, liên tục hò reo, ra hiệu chiến thuật và cổ vũ nồng nhiệt cho từng cái sải tay của chiến sĩ đơn vị mình.

Sự kịch tính được mở màn ở Đợt 7 dành cho lứa tuổi trên 41 của nữ. Dù ở độ tuổi dày dặn kinh nghiệm, các nữ chiến sĩ vẫn cho thấy độ dẻo dai đáng nể. Đồng chí Phạm Thị Việt Hồng thuộc Bệnh viện CATP đã có màn tăng tốc xuất sắc ở 25 mét cuối để cán đích đầu tiên giành giải Nhất. Giải Nhì thuộc về đồng chí Nguyễn Thị Minh Thu (Công an phường Hà Đông). Hai vị trí giải Ba thuộc về đồng chí Nguyễn Bích Ngọc (Công an phường Bồ Đề) và đồng chí Nguyễn Thị Thao (Công an phường Sơn Tây).

Sức nóng chạm đỉnh khi bước vào Đợt 8 và Đợt 9 với nội dung cá nhân Nam thuộc hai nhóm tuổi (từ 18 đến 30 tuổi và từ 31 tuổi trở lên) thi đấu nội dung bơi cứu đuối, cứu nộm nổi. Đây là phần thi nặng tính nghiệp vụ, mô phỏng chính xác công tác cứu hộ thiên tai.

Các kình ngư phải vừa bơi tốc độ cao, vừa thực hiện kỹ thuật đẩy người nộm cứu nạn nặng hàng chục kg trên mặt nước. Tiếng nước bắn tung tóe hòa cùng tiếng thét cổ vũ của khán giả khiến không khí nghẹt thở.

Ở lứa tuổi trẻ (nhóm 1), các chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã khẳng định đẳng cấp vượt trội khi đồng chí Bùi Đức Sơn giành giải Nhất và đồng chí Nguyễn Văn Luyện giành giải Nhì. Giải Ba thuộc về đồng chí Nguyễn Duy Xuân Bắc (Trung đoàn Cảnh sát cơ động) và đồng chí Hà Xuân Bách (Công an phường Hà Đông).

Ở nhóm tuổi trên 31 (nhóm 2), đường đua lại là sự khẳng định của kinh nghiệm và bản lĩnh kiên cường. Đồng chí Nguyễn Bá Huy thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đoạt giải Nhất trong tiếng vỗ tay tán thưởng của toàn hội trường.

Giải Nhì thuộc về đồng chí Nguyễn Công Thắng (Công an xã Xuân Mai). Đồng giải Ba gọi tên đồng chí Phạm Trọng Đường (Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ) và đồng chí Lê Huy Hưởng (Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội).

Nghẹt thở đường đua tiếp sức và vinh danh bảng vàng toàn đoàn

Nếu các nội dung cá nhân là sàn diễn của bản lĩnh đơn độc thì các nội dung thi đấu đồng đội tiếp sức (Đợt 10, 11, 12) lại là bài toán về sự phối hợp và tinh thần đồng đội khăng khít. Những cú đập tay chuyển lượt giữa các vận động viên diễn ra chớp nhoáng trong tiếng hét giục giã của các cổ động viên.

Tại Đợt 10 (Tiếp sức Nam 4x50m), Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ tiếp tục cán đích đầu tiên giành giải Nhất. Giải Nhì thuộc về Phòng Cảnh sát giao thông. Hai vị trí giải Ba thuộc về Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an xã Đông Anh.

Đợt 11 chứng kiến sự bùng nổ của các nữ kình ngư ở nội dung tiếp sức Nữ 4x50m. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã lập kỷ lục giải đấu khi giành giải Nhất thuyết phục. Giải Nhì thuộc về Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Đồng giải Ba được trao cho Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ cùng Phòng Công tác đảng và công tác chính trị.

Sự kịch tính khép lại ở Đợt 12 với nội dung tiếp sức hỗn hợp Nam, Nữ 4x50m. Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ một lần nữa khẳng định vị thế thống trị khi đoạt giải Nhất. Phòng Tham mưu bám đuổi nút thắt để giành giải Nhì. Hai giải Ba thuộc về Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an phường Hà Đông.

Sau những giờ phút cạnh tranh sòng phẳng và minh bạch, Ban tổ chức đã tiến hành tổng kết và công bố danh hiệu Toàn đoàn. Với sự áp đảo toàn diện ở cả nội dung cá nhân thực chiến lẫn tiếp sức đồng đội, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã xuất sắc đoạt giải Nhất toàn đoàn. Vị trí giải Nhì toàn đoàn thuộc về Phòng Tham mưu. Phòng Cảnh sát giao thông vinh dự nhận giải Ba toàn đoàn. Hai giải Khuyến khích toàn đoàn được trao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh.

Giải bơi ứng dụng năm 2026 khép lại không chỉ bằng những tấm huy chương lấp lánh, mà bằng những cái ôm siết chặt, nụ cười rạng rỡ của những người đồng đội. Rời đường đua xanh, những kình ngư áo xanh lại trở về với địa bàn, mang theo thể lực vững vàng và tinh thần quyết tâm bứt tốc để giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân Thủ đô.