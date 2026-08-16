Thắng Malaysia 2-0, HLV Kim Sang-sik vẫn chưa thỏa mãn

ANTD.VN - HLV Kim Sang-sik thừa nhận chưa thực sự hài lòng với màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam, dù thắng 2-0 trước Malaysia ở bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026.

Tối 16-8, ĐT Việt Nam trải qua 90 phút không dễ dàng trên sân Kuala Lumpur. Dù vậy, bản lĩnh của nhà đương kim vô địch vẫn được thể hiện đúng lúc. Xuân Son và Quang Hải lần lượt ghi bàn và tạo nên pha phản lưới của hậu vệ Malaysia, giúp Việt Nam giành chiến thắng 2-0 xứng đáng.

Phát biểu sau trận, HLV Kim Sang-sik dành lời chúc mừng cho các học trò: "Chúng tôi đã có một trận đấu sân khách vất vả, nhưng tôi rất vui vì toàn đội đã chiến thắng với tỉ số 2-0. Đây là thành quả do các cầu thủ thi đấu hết mình. Tôi muốn gửi lời chúc mừng tới toàn đội".

Thắng Malaysia, HLV Kim Sang-sik vẫn chưa thỏa mãn (Ảnh: Đức Đồng/VNE)

Tuy nhiên, Kim Sang-sik vẫn chưa hài lòng về cách đội tuyển vận hành lối chơi. "Dù chúng tôi đã chiến thắng nhưng nhìn tổng thể, đây là trận đấu khó khăn, chúng tôi cũng gặp lại một vài khó khăn trong triển khai chiến thuật. Chúng tôi sẽ phân tích kỹ để chuẩn bị cho trận đấu sau", HLV Kim chia sẻ.

Khi được hỏi về công tác trọng tài, trong bối cảnh một số quyết định trên sân được cho là có lợi cho Malaysia, HLV Kim không đưa ra lời phàn nàn mạnh mẽ.

"Tôi cũng không có bất mãn gì lớn với các quyết định của trọng tài. Tuy nhiên, họ thường làm gián đoạn bằng các quyết định và tốn thời gian khi kiểm tra VAR nên tôi cũng thấy tiếc", ông nói.

ĐT Việt Nam còn có thể làm tốt hơn (Ảnh: VFF)

HLV Kim sau đó giải thích rõ hơn lý do ông chưa thỏa mãn dù tuyển Việt Nam giành chiến thắng với cách biệt hai bàn: "Nhìn tổng thể, đội chưa triển khai được lối chơi như chúng tôi đã lên kế hoạch ban đầu. Với lập trường của một HLV thì tôi thấy không thỏa mãn với điều đó", Kim Sang-sik cho biết.

Chiến thắng 2-0 trên sân Malaysia giúp tuyển Việt Nam nắm lợi thế lớn trước trận bán kết lượt về. Tuy nhiên, những chia sẻ của Kim Sang-sik cho thấy nhà cầm quân này vẫn muốn đội tuyển cải thiện nhiều mặt trước khi bước vào trận đấu quyết định tấm vé chung kết.