Malaysia khủng hoảng lực lượng trước bán kết với tuyển Việt Nam

ANTD.VN - Malaysia đang đối mặt với bài toán lực lượng nghiêm trọng trước trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 với Việt Nam, khi chỉ 16 cầu thủ có thể tham gia buổi tập chiều 11-8.

Không khí chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi tại Kuala Lumpur đang nóng lên, nhưng đội chủ nhà lại phải đối diện một vấn đề lớn. Hàng loạt cầu thủ gặp chấn thương khiến HLV Tan Cheng Hoe không có lực lượng tốt nhất để chuẩn bị cho cuộc chạm trán tuyển Việt Nam.

Malaysia chỉ còn 16 cầu thủ tập luyện trước bán kết với Việt Nam (Ảnh: FAM)

Trong buổi tập ngày 11-8, Malaysia chỉ có 16 cầu thủ trực tiếp tập luyện. Tổng số cầu thủ còn lại trong danh sách là 22, nhưng 6 người chưa thể tham gia các bài tập cùng toàn đội do các vấn đề khác nhau.

Khó khăn của Malaysia càng lớn khi đội tuyển đã mất thêm ba cầu thủ quan trọng là Endrick Dos Santos, Jimmy Raymond và Engku Nur Shakir. Trước đó, tiền vệ Zhafri Yahya cũng phải rút lui ngay trước khi Malaysia bước vào trận đấu đầu tiên tại giải.

Những tổn thất liên tiếp khiến HLV Tan Cheng Hoe gặp không ít khó khăn trong việc xây dựng đội hình và chuẩn bị chiến thuật cho hai trận bán kết với Việt Nam.

Theo thống kê, lịch sử vòng bán kết ASEAN Cup đang đứng về phía Malaysia. Việt Nam từng hai lần gặp Malaysia ở vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất nhưng đều không thể giành quyền đi tiếp.

Tại AFF Cup 2010, đội tuyển Việt Nam thua 0-2 ở lượt đi và hòa 0-0 trên sân Mỹ Đình. Bốn năm sau, Việt Nam thắng Malaysia 2-1 trên sân khách nhưng bất ngờ thua 2-4 ở trận lượt về, qua đó bị loại với tổng tỉ số 4-5.

Tuy nhiên, ở lần duy nhất hai đội gặp nhau tại chung kết, Việt Nam mới là đội giành chiến thắng. Tại AFF Cup 2018, thầy trò HLV Park Hang-seo hòa 2-2 trên sân khách trước khi thắng 1-0 tại Mỹ Đình, qua đó đăng quang với tổng tỉ số 3-2.

Xét toàn bộ 15 lần đối đầu tại ASEAN Cup, Việt Nam đang chiếm ưu thế với 9 chiến thắng, 3 trận hòa và 3 thất bại. Đội tuyển ghi 22 bàn và nhận 15 bàn thua trước Malaysia.

Phong độ tại vòng bảng ASEAN Cup 2026 cũng cho thấy sự khác biệt. Việt Nam đứng đầu bảng A với 10 điểm, ghi 13 bàn và chỉ 1 lần thủng lưới. Malaysia xếp nhì bảng B với 9 điểm, ghi 7 bàn và nhận 3 bàn thua.

Theo lịch, Malaysia sẽ tiếp Việt Nam trên sân Kuala Lumpur ở trận bán kết lượt đi vào tối 16-8. Ba ngày sau, hai đội tái đấu tại Mỹ Đình trong trận lượt về. Đội giành chiến thắng sau hai lượt trận sẽ vào chung kết ASEAN Cup 2026, gặp Thái Lan hoặc Singapore.