Ronaldo chính thức lấy vợ

ANTD.VN - Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez đã chính thức trở thành vợ chồng sau khoảng một thập kỷ đồng hành. Hôn lễ được tổ chức kín đáo tại Cascais, Bồ Đào Nha, với sự hiện diện của 5 người con trong gia đình.

Theo các nguồn tin uy tín ở châu Âu, Ronaldo kết hôn với Georgina Rodríguez ngày 11-8 tại Cascais, thị trấn ven biển nằm ở phía tây Bồ Đào Nha, không xa thủ đô Lisbon. Đây là lễ cưới trong phạm vi gia đình, không có truyền thông hay đông đảo khách mời.

Ronaldo cuối cùng đã chính thức lấy vợ (Ảnh: Instagram)

Brunswick Group, đơn vị phụ trách quan hệ công chúng cho Ronaldo, xác nhận hôn lễ diễn ra trong không khí "riêng tư và thân mật". Cả 5 người con trong gia đình đều có mặt để chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt của Ronaldo và Georgina.

Sau khi hoàn tất thủ tục kết hôn, hai người cùng chia sẻ tin vui trên mạng xã hội. Tuy nhiên, thay vì công bố những hình ảnh cầu kỳ về đám cưới, Ronaldo và Georgina chỉ đăng tải bức ảnh hai chiếc nhẫn cưới trên tay. Đó cũng là cách cặp đôi chính thức xác nhận họ đã bước sang một chương mới trong mối quan hệ kéo dài khoảng 10 năm.

Ronaldo và Georgina đăng ảnh hai chiếc nhẫn cưới trên tay

Ronaldo và Georgina gặp nhau tại Madrid năm 2016. Khi ấy, Georgina đang làm việc tại một cửa hàng Gucci, còn Ronaldo là ngôi sao sáng nhất của Real Madrid và đang ở đỉnh cao sự nghiệp.

Từ cuộc gặp đó, Georgina dần trở thành người bạn đời gắn bó với Ronaldo cả trong cuộc sống riêng lẫn những sự kiện quan trọng. Hai người có hai con gái chung và cùng chăm sóc ba người con khác của Ronaldo.

Đám cưới lần này diễn ra đúng một năm sau khi cặp đôi công khai chuyện đính hôn. Ngày 11-8-2025, Georgina đăng tải hình ảnh chiếc nhẫn đính hôn trên Instagram cùng lời xác nhận cô đã đồng ý lời cầu hôn của Ronaldo.

Ở tuổi 41, CR7 vừa trải qua một dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp khi cùng đội tuyển Bồ Đào Nha tham dự kỳ World Cup thứ sáu. Sau lễ cưới, anh cũng không có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi khi Al Nassr chuẩn bị bước vào mùa giải mới.