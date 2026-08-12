Pep gia nhập Chelsea

ANTD.VN - Ngày 12-8, Chelsea chính thức công bố chiêu mộ thành công hậu vệ tài năng Pep Chavarria từ Rayo Vallecano, với bản hợp đồng có thời hạn 5 năm.

Theo đó, đội bóng thành London chi khoảng 16,3 triệu bảng để đưa Pep Chavarria rời Rayo Vallecano. Đây là tân binh tiếp theo được Chelsea bổ sung trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới.

Pep Chavarria, 28 tuổi, đã đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, qua đó cam kết tương lai với Chelsea đến năm 2031.

Chelsea chính thức đón Pep Chavarria với hợp đồng 5 năm (Ảnh: CFC)

Ở La Liga, Pep Chavarria được xem như một trong những hậu vệ cánh trái hay nhất. Trong màu áo Rayo Vallecano, Pep gây ấn tượng nhờ khả năng lên công về thủ nhịp nhàng, đeo bám tốt và luôn tích cực hỗ trợ tấn công bằng tốc độ và khả năng xuyên phá.

Chia sẻ sau khi hoàn tất việc gia nhập Chelsea, Chavarria không giấu được sự phấn khích trước bước tiến lớn trong sự nghiệp.

"Tôi vô cùng háo hức để bắt đầu hành trình mới cùng Chelsea. Đây thực sự là một giấc mơ đối với tôi, bởi Chelsea là một trong những câu lạc bộ hàng đầu thế giới", Pep Chavarria chia sẻ.

Tân binh người Tây Ban Nha cũng ý thức rõ những yêu cầu và kỳ vọng khi khoác áo Chelsea. Anh xem cơ hội thi đấu cho đội bóng thành London là một bước ngoặt lớn và khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để đóng góp vào thành công chung.

"Được thi đấu cho The Blues là một cơ hội lớn, tôi đã sẵn sàng và sẽ nỗ lực hết mình để giúp đội bóng gặt hái thành công", anh nói.