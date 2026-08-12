Chelsea biến lò Cobham thành cỗ máy kiếm tiền, thu hơn 10.000 tỷ đồng sau 4 năm

ANTD.VN - Học viện Cobham tiếp tục chứng minh giá trị đặc biệt với Chelsea, khi mang về hơn 300 triệu bảng (khoảng 10.500 tỷ đồng) từ việc bán các cầu thủ trong 4 mùa giải gần nhất. Đằng sau những con số ấn tượng ấy là câu chuyện về một hệ thống đào tạo trẻ vừa sản sinh tài năng, vừa trở thành nguồn thu quan trọng của The Blues.

Trevoh Chalobah (sang Como) và Tyrique George (sang Everton) là những cái tên mới nhất rời Stamford Bridge sau nhiều năm trưởng thành tại Cobham. Thực tế, đây không phải điều gì mới mẻ. Dưới thời Roman Abramovich, đội bóng thành London từng thu về những khoản phí đáng kể từ Tammy Abraham, Fikayo Tomori và nhiều tài năng khác.

Tuy nhiên, kể từ khi BlueCo tiếp quản Chelsea, hoạt động mua bán cầu thủ diễn ra với tốc độ mạnh hơn. Cobham ngày càng thể hiện rõ vai trò như một "cỗ máy kiếm tiền", khi những cầu thủ trưởng thành từ học viện có thể được chuyển nhượng với mức phí đáng kể nếu không nằm trong kế hoạch dài hạn của đội một.

Chelsea kiếm hơn 300 triệu bảng nhờ những sản phẩm của Cobham (Ảnh: Sun Sport)

Trevoh Chalobah là một trường hợp tiêu biểu cho câu chuyện ấy.

Gia nhập Chelsea từ năm 8 tuổi, trung vệ người Anh có tổng cộng 18 năm gắn bó với CLB. Từ một cầu thủ trẻ liên tục được đem cho mượn, Chalobah từng bước tìm được chỗ đứng ở đội một, thi đấu tại Premier League và Champions League, đồng thời cùng Chelsea giành chức vô địch Champions League.

Năm 2024, anh từng bị loại khỏi đội một trong thời điểm Chelsea tìm cách bán cầu thủ. Không tìm được bến đỗ phù hợp, Chalobah chuyển tới Crystal Palace theo dạng cho mượn. Tại đây, anh gây ấn tượng ở Premier League trước khi được Chelsea gọi trở lại trong bối cảnh đội bóng gặp vấn đề về nhân sự nơi hàng phòng ngự.

Chalobah sau đó nỗ lực giành lại vị trí và không công khai phàn nàn về cách mình được đối xử. Nhưng câu chuyện của anh cũng cho thấy sự thay đổi trong cách Chelsea nhìn nhận những cầu thủ trưởng thành từ Cobham.

Hơn 300 triệu bảng thu được từ các cầu thủ trưởng thành tại Cobham trong 4 mùa giải gần nhất là con số không nhỏ. Nó cho thấy giá trị thương mại của học viện Chelsea đã tăng lên đáng kể. Trong đó, đắt nhất là Mason Mount sang MU với 55 triệu bảng, tiếp đến là Ian Maatsen (sang Aston Villa, 37,5 triệu bảng) hay Conor Gallagher (sang Atletico Madrid, 34 triệu bảng)...

Một cầu thủ được đào tạo nội bộ không chỉ mang lại giá trị chuyên môn. Khi được bán, khoản phí chuyển nhượng từ một sản phẩm của học viện còn có ý nghĩa đặc biệt đối với Chelsea trong bối cảnh CLB liên tục đầu tư lớn vào thị trường chuyển nhượng.

Đó cũng là lý do Cobham ngày càng được xem như một phần quan trọng trong mô hình vận hành của Chelsea. Học viện phải liên tục đào tạo ra những cầu thủ đủ khả năng tiến gần đội một, đồng thời tạo ra nguồn tài sản có giá trị trên thị trường.

Nhưng thành công về mặt tài chính cũng kéo theo một câu hỏi khó hơn: Tiền bạc hay bản sắc?

Một bộ phận người hâm mộ Chelsea lo ngại rằng đội bóng đang dần đánh mất bản sắc khi chi những khoản tiền rất lớn để chiêu mộ các tân binh, trong khi những cầu thủ trưởng thành từ Cobham không còn thường xuyên giữ vai trò trung tâm tại đội một như trước.

Reece James và Levi Colwill hiện là những đại diện tiêu biểu cho thế hệ cầu thủ trẻ Chelsea vẫn có chỗ đứng tại Stamford Bridge. Phía sau họ còn nhiều tài năng đang được kỳ vọng như Shim Mheuka, Mahdi Nicoll-Jazuli, Ryan Kavuma-McQueen, Tayo Suboloye và Jesse Derry.

Chelsea hoàn toàn có thể tiếp tục thu về những khoản tiền lớn từ Cobham. Nhưng giá trị của học viện không chỉ nằm ở khả năng tạo ra doanh thu.

Với một CLB có lịch sử lâu đời như Chelsea, việc một cầu thủ trưởng thành từ Cobham bước ra sân trong màu áo đội một còn mang ý nghĩa về bản sắc, sự gắn kết với người hâm mộ và truyền thống của đội bóng.

Vì thế, bài toán của Chelsea trong những năm tới không đơn thuần là làm thế nào để Cobham tiếp tục sinh lãi. Thách thức lớn hơn là tìm được điểm cân bằng giữa giá trị thương mại và việc giữ lại những sản phẩm đủ khả năng trở thành biểu tượng của chính CLB.

Bởi với người hâm mộ Chelsea, một cầu thủ trưởng thành từ Cobham và khoác áo đội một đôi khi có giá trị lớn hơn rất nhiều so với con số xuất hiện trên bảng cân đối tài chính.