ANTD.VN - Vòng bảng World Cup 2026 đã chính thức khép lại, đồng thời xác định đầy đủ 16 cặp đấu vòng knock-out. Những cuộc đối đầu hấp dẫn trải đều ở cả hai nhánh hứa hẹn mang đến giai đoạn kịch tính và khó lường nhất kể từ đầu giải.

Theo đó, chủ nhà Canada sẽ mở màn vòng 1/16 bằng trận gặp Nam Phi vào 2h00 sáng 29-6. Dù phải thi đấu ở Mỹ thay vì quê nhà, Canada được kỳ vọng sẽ lần đầu tiên giành vé vào vòng 1/8 World Cup.

Xác định 16 cặp đấu loại trực tiếp World Cup 2026

Ngay sau đó, Đức sẽ mở màn hành trình chinh phục chức vô địch bằng cuộc chạm trán Paraguay. Đại diện châu Âu được đánh giá nhỉnh hơn về lực lượng và phong độ nhưng Paraguay luôn nổi tiếng là đối thủ khó chịu ở các trận đấu loại trực tiếp.

Cùng nhánh đấu này, Pháp sẽ đối đầu Thụy Điển trong một màn thư hùng đáng chờ đợi. Hà Lan cũng đứng trước bài kiểm tra không hề dễ dàng khi gặp Morocco. Đây được xem là cuộc so tài giữa hai trường phái bóng đá khác biệt, với tốc độ, thể lực và khả năng chuyển trạng thái đều ở đẳng cấp rất cao.

Tâm điểm của nhánh đấu chắc chắn là màn đối đầu giữa Bồ Đào Nha và Croatia. Cuộc chạm trán giữa Cristiano Ronaldo và Luka Modric, hai huyền thoại của bóng đá thế giới, hứa hẹn sẽ mang đến những khoảnh khắc giàu cảm xúc.

Trong khi đó, Tây Ban Nha sẽ đối đầu Áo trong cặp đấu khá chênh lệch về trình độ. Hai cặp đấu còn lại của nhánh này chứng kiến chủ nhà Mỹ gặp Bosnia & Herzegovina, còn Bỉ chạm trán Senegal. Với lợi thế sân nhà cùng phong độ ổn định, tuyển Mỹ được kỳ vọng sẽ tiến sâu, trong khi cuộc đối đầu giữa Bỉ và Senegal hứa hẹn rất khó đoán bởi đại diện châu Phi luôn là đội bóng giàu sức mạnh.

Ở nhánh còn lại, Brazil sẽ đối đầu Nhật Bản trong trận đấu thu hút sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ châu Á. Trong khi đó, Na Uy sẽ so tài cùng Bờ Biển Ngà trong cuộc chiến giữa hai đội sở hữu hàng công rất đáng gờm.

Ngày 1-7 tiếp tục mang đến hai cặp đấu hấp dẫn khi Mexico gặp Ecuador, còn Anh sẽ đối đầu CHDC Congo, hiện tượng lớn của vòng bảng sau hành trình đầy ấn tượng.

Đương kim vô địch Argentina sẽ chạm trán Cape Verde vào ngày 4-7. Dù được đánh giá cao hơn, Lionel Messi và các đồng đội chắc chắn không thể chủ quan trước đội bóng châu Phi đã tạo nên nhiều bất ngờ kể từ đầu giải.

Australia sẽ chạm trán Ai Cập vào ngày 3-7, trong khi Thụy Sĩ đối đầu Algeria ở một cặp đấu được dự báo rất cân bằng. Trận đấu cuối cùng của vòng 1/16 là màn so tài giữa Colombia và Ghana, hai đội tuyển đều khát khao có mặt ở vòng 1/8.