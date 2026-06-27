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Thể thao

Cape Verde gây sốt khi vượt qua vòng bảng với thành tích bất bại

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Lê Vinh

ANTD.VN - Sáng 27-6, lượt trận hạ màn bảng H đã diễn ra với tâm điểm là việc Cape Verde chia điểm sau trận hòa 0-0 trước Saudi Arabia, qua đó đứng nhì bảng và cùng Tây Ban Nha giành vé vào vòng loại trực tiếp.

Bước vào lượt đấu cuối với lợi thế lớn nhờ những kết quả tích cực trước đó, đặc biệt là hai trận hòa trước Tây Ban Nha và Uruguay, Cape Verde chỉ cần thêm một điểm để tự quyết số phận. Trái ngược với đối thủ, Saudi Arabia buộc phải giành chiến thắng nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp.

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Cape Verde (xanh) thẳng tiến vào vòng 1/16

Tuy nhiên, mọi nỗ lực của đại diện châu Á trận này đều bị chặn đứng bởi hàng thủ thi đấu đầy kỷ luật cùng phong độ xuất sắc của thủ thành kỳ cựu Vozinha. Về phần mình, Cape Verde cũng có những tình huống có thể mở điểm nhưng không tận dụng thành công.

Cơ hội ngon ăn nhất của trận đấu xuất hiện ở phút 74. Laros Duarte thoát xuống đối mặt Mohammed Al Owais sau một pha phản công mẫu mực, nhưng thủ môn Saudi Arabia đã xuất sắc khép góc để cứu thua, giữ lại hy vọng mong manh cho đội nhà.

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Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là thời khắc lịch sử đối với Cape Verde. Trận hòa 0-0 đủ để đại diện châu Phi kết thúc vòng bảng ở vị trí nhì bảng với 3 điểm sau 3 trận hòa. Lần đầu tiên tham dự World Cup, họ đã có mặt ở vòng knock-out và sẽ chạm trán đương kim vô địch Argentina.

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Tây Ban Nha (trắng) thắng tối thiểu 1-0 trước Uruguay

Ở bảng này, Tây Ban Nha hạ Uruguay tối thiểu 1-0 để độc chiếm ngôi đầu với 7 điểm. Họ sẽ gặp đội nhì bảng J ở vòng sau.

Trong khi đó, Saudi Arabia rời giải với nhiều tiếc nuối. Dù chiến đấu đến những phút cuối, đội bóng Tây Á không thể tìm được bàn thắng cần thiết và đành chấp nhận vị trí cuối bảng, chính thức nói lời chia tay World Cup 2026.

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Từ khóa:

#Cape Verde #World Cup 2026

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