Messi cùng Argentina sắp đối đầu 'hiện tượng' World Cup 2026

ANTD.VN - Bất bại cả ba trận vòng bảng trước Tây Ban Nha, Uruguay và Ả Rập Xê Út, "hiện tượng" Cape Verde sẽ tiếp tục hành trình World Cup 2026 bằng cuộc đối đầu đương kim vô địch Argentina tại vòng 1/16.

Sáng 26-6, bảng H hạ màn với chiến tích lịch sử dành cho Cape Verde. Đội bóng đến từ quốc đảo 530.000 dân nằm ngoài khơi bờ biển Tây Phi xuất sắc cầm hòa không bàn thắng trước đội 7 lần dự World Cup Ả Rập Xê Út.

Ở trận đấu cùng giờ, Tây Ban Nha thắng sát nút Uruguay 1-0 để chiếm ngôi nhất bảng với 7 điểm/3 trận, và ghi tên vòng đấu loại trực tiếp.

Cape Verde (áo xanh) cầm hòa Ả Rập Xê Út để chiếm ngôi nhì bảng H cùng tấm vé trực tiếp vào vào knock-out World Cup 2026

Kết quả này đồng thời giúp Cape Verde (3 điểm) vượt lên chiếm ngôi nhì bảng của Uruguay cùng tấm vé trực tiếp vào vòng 1/16 World Cup 2026.

Thành tích vượt ngoài mong đợi biến Cape Verde trở thành "hiện tượng" của World Cup 2026, khi vào vòng đấu loại trực tiếp ngay trong lần đầu góp mặt.

Kết quả này không phải may mắn, bởi để có tấm vé lịch sử, trước đó Cape Verde đã xuất sắc cầm hòa nhà vô địch World Cup 2010 Tây Ban Nha 0-0 ở trận ra quân, sau đó tiếp tục buộc đội hai lần vô địch Uruguay phải chia điểm (hòa 2-2) ở lượt kế tiếp.

Argentina gặp Cape Verde với màn đối đầu Messi - Vozinha tại vòng 1/16 rất đáng chờ đợi

Hành trình World Cup 2026 của Cape Verde sẽ tiếp diễn khi họ đối đầu Argentina lúc 5h ngày 4-7 tới.

Bất chấp chênh lệch thành tích, thứ hạng FIFA hay đẳng cấp giữa hai đội tuyển, trận đấu vẫn rất được chờ đợi bởi một bên là đương kim vô địch, một bên là "hiện tượng" của giải.

Bên cạnh đó, màn đối đầu giữa chân sút đang dẫn đầu danh sách ghi bàn - Lionel Messi và thủ môn Vozinha - người vừa lập kỷ lục thủ môn lớn tuổi nhất (40 tuổi 12 ngày) ra mắt World Cup cũng tạo sự tò mò thú vị cho người hâm mộ trước giờ bóng lăn.